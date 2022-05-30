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У клієнтів ПриватБанку виникла ще одна проблема – що потрібно знати

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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30 травня, 14:58
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Розповідаємо, чому курс конвертації може відрізнятись навіть протягом одного дня
ПриватБанк попередив про різницю курсів під час повернення товарів.
ПриватБанк попередив про різницю курсів під час повернення товарів. / Фото: прес-служба ПриватБанку, Колаж: Сьогодні

Клієнтка ПриватБанку поскаржилася, що не змогла повернути всі свої гроші після скасування бронювання квартири.

Про це вона залишила відгук на спеціалізованому сайті "Мінфін".

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За словами користувачки, вона бронювала житло на сайті AIRBNB і з її картки списало 569 доларів (понад 18 тис. грн). Того самого дня бронь довелося скасувати, і сервіс одразу повернув гроші, але вони не потрапили на рахунок.

"Тільки після звернення в чат гроші повернули на рахунок, але зовсім іншу суму -16 659,20 грн, що ще два дні не відображалося у виписці. Як так виходить, що повернення, відповідно, менше за раніше оплачений платіж?" – йдеться у скарзі.

За словами жінки, 17-19 травня було списано 200 євро – 6688,96 грн, а 19 травня було повернення цих грошей у повному обсязі.

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Що відповіли у ПриватБанку?

Представники банку відповіли: під час оплати на зарубіжних сайтах запит надходить у валюті, і в разі оплати з гривневої картки конвертація відбувається автоматично за картковим курсом на момент здійснення операції.

Якщо за такою операцією відбувається повернення коштів, сума надходить у валюті й конвертується за курсом банку на купівлю валюти. Курс купівлі менший за курс продажу, тому виникає ситуація, за якої у гривні сума повертається менша", – пояснили жінці.

За словами співробітників, банк дотримується правил міжнародної платіжної системи, і повна сума у гривнях може повернутися тільки в тому випадку, якщо сайт не запросив суму до списання, а лише зарезервував її на картці.

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ПриватБанк запроваджує нові правила

Вже з 1 червня для клієнтів будуть дійсні нові правила кредитування, зокрема будуть скасовані кредитні канікули, які ввели на початку війни.

Водночас банк відновить активний режим кредитування клієнтів за кредитними картками та продовжить пільгові умови обслуговування користувачів кредитних карток.

Також для збереження пільгових умов зі ставкою 1,7% потрібно вчасно вносити обов'язковий щомісячний платіж у розмірі 5% суми боргу.

"Сьогодні" раніше писали, скільки коштує долар в українських банках і які проблеми у клієнтів ПриватБанку виникають за кордоном.

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