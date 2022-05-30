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Готівковий долар вирушив у вільне плавання – який курс встановили банки

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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30 травня, 11:43
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Розповідаємо, що відбувається з готівковим курсом долара у популярних українських банках 30 травня
Банки встановили новий курс долара
Банки встановили новий курс долара / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Банки встановили для українців новий готівковий курс долара 30 травня.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Мінфін".

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Нагадаємо, що офіційний курс долара досі заморожений Нацбанком і становить 29,25 грн/дол.

Банки виставили такий курс купівлі/продажу долара:

  • ПриватБанк – 35.9/36.4 грн/дол;
  • Ощадбанк – 35.7/36.5 грн/дол;
  • Укрексімбанк – 35,0 грн/36,25 грн/дол;
  • Райффайзен Банк – 35,7/36,6 грн/дол;
  • ПУМБ – 36,1/36,6 грн/дол;
  • Укргазбанк – 35,5/36,5 грн/дол;
  • Альфа-Банк – 35,0/36,0 грн/дол.

Що буде з доларом цього тижня?

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак розповів "Сьогодні" в ексклюзивному коментарі, що середній курс продажу американської валюти в період з 30 травня до 5 червня буде коливатися в рамках 36-38 гривень.

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Різниця в прогнозі досить велика, тому що зараз рівень спекулятивності ринку дуже високий.

"Скасування обмежень на курс продажу валюти банками спровокувало зростання гривні проти долара з рівня 38,4 до 36,5 грн. Але водночас ми отримуємо новини про дефіцит бюджету країни, майбутнє скорочення пенсійних та соціальних виплат, затримки кредитування з боку інших країн, а також пам'ятаємо, що в країні ще триває війна і руйнування інфраструктури не припиняються", – розповідає експерт.

Що це означає?

За словами Орищака, це рано чи пізно призведе до девальвації національної валюти, тому українці, у яких ще залишились накопичення у гривні, намагатимуться купити на них долари.

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Україна, зазначає аналітик, входить у дуже складний період, адже з кожним днем з'являється все більше сигналів щодо падіння економіки, а руйнування інфраструктури продовжуються.

Тому якщо не припинити війну і не розпочати негайне відновлення країни, то гривня поступово падатиме все нижче, а розпочнеться це вже з червня 2022 року.

"Сьогодні" раніше писали, де найкраще купувати долар, щоб заощадити та розповідали, коли Нацбанк готовий відмовитися від фіксованого курсу американської валюти і чого це може призвести.

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