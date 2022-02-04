"Тисяча Зеленського" для підлітків: як дітям отримати гроші через ПриватБанк

ПриватБанк розпочав оформлення спеціальних цифрових карток "єПідтримка" для громадян України від 14 років, які мають "зелений" COVID-сертифікат у застосунку "Дія".
Про це повідомляють у пресслужбі банку.
Оформити картку можна у мобільному додатку Приват24. Для цього потрібно:
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- оновити додаток;
- зайти у вкладку "Гаманець";
- натиснути меню "Додати" та вибрати картку "єПідтримка".
Для зарахування допомоги достатньо перейти за посиланням у додаток "Дія" та подати заявку на виплату допомоги на карту ПриватБанку.
Якщо дитина не користується картками
Якщо дитині вже виповнилося 14 років і воне ще не користується картками ПриватБанку, необхідно пройти ідентифікацію у будь якому відділенні ПриватБанку, маючи при собі:
- ідентифікаційний код;
- паспорт громадянина України чи паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
Після цього залишається зареєструватися у Приват24 та оформити картку "єПідтримка".
Де можна використати кошти
Кошти "єПідтримки" серед іншого можна використати:
- у сфері освіти (зокрема для оплати здобуття дошкільної, позашкільної освіти, занять у гуртках, секціях);
- оплати харчування та проживання в гуртожитках закладів освіти;
- придбання шкільного приладдя та канцелярських виробів.
За даними ПриватБанку, на сьогодні українці оформили у ПриватБанку більше 5 мільйонів цифрових карток "єПідтримка" для отримання державної допомоги вакцинованим громадянам.
Нагадаємо, що програма запрацювала взимку 2021 року, вона передбачала виплату по 1 тис. гривень тим українцям, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19. Президентська програма отримала назву "єПідтримка".
Раніше ми розповідали, що українські пенсіонери з 24 січня отримали можливість витратити "ковідну тисячу" на ліки. Нововведення стосувалися українців віком від 60 років.