"Ковидну тисячу" отримають ще більше українців: хто зможе скористатися грошима

Українські діти віком від 14 років зможуть отримати від держави одну тисячу гривень за повний курс вакцинації проти COVID-19.
Відповідне рішення було ухвалено під час засідання Кабінету міністрів у середу, 2 лютого.
Уряд також вирішив розширити перелік товарів та послуг, на які можна витратити гроші. Так, з 7 лютого "тисячу Зеленського" можна витратити на:
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- сферу культури;
- освіти (у тому числі оплата здобуття дошкільної, позашкільної освіти, занять у гуртках, секціях, здобуття професійної (професійно-технічної), професійної вищої освіти, харчування у навчальних закладах, проживання у гуртожитках навчальних закладів);
- фізичну культуру та спорт;
- внутрішні пасажирські перевезення залізничним та авіаційним транспортом;
- на книги, друковані засоби інформації;
- товари спортивного призначення, шкільне приладдя та канцелярські вироби.
Що таке "тисяча Зеленського"?
Програма запрацювала взимку 2021 року, вона передбачала виплату по 1 тис. гривень тим українцям, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19. Президентська програма отримала назву "єПідтримка".
Щоб отримати гроші, українці оформляли віртуальну картку в одному з банків-партнерів.
Раніше витратити отримані гроші можна було на:
- книги;
- відвідування спортивної зали;
- квитки на внутрішні рейси;
- ліки;
- похід у деякі ресторани та кафе;
- квитки в театр чи кінотеатр, музей чи концерт.
Раніше "Сьогодні" розповідали, що українські пенсіонери з 24 січня отримали можливість витратити. ковидну тисячу на ліки. Нововведення стосувалися українців віком від 60 років.