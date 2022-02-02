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"Ковидну тисячу" отримають ще більше українців: хто зможе скористатися грошима

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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2 лютого, 13:50
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Програма "єПідтримка" суттєво розширилася
/ Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Українські діти віком від 14 років зможуть отримати від держави одну тисячу гривень за повний курс вакцинації проти COVID-19.

Відповідне рішення було ухвалено під час засідання Кабінету міністрів у середу, 2 лютого.

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Уряд також вирішив розширити перелік товарів та послуг, на які можна витратити гроші. Так, з 7 лютого "тисячу Зеленського" можна витратити на:

  • сферу культури;
  • освіти (у тому числі оплата здобуття дошкільної, позашкільної освіти, занять у гуртках, секціях, здобуття професійної (професійно-технічної), професійної вищої освіти, харчування у навчальних закладах, проживання у гуртожитках навчальних закладів);
  • фізичну культуру та спорт;
  • внутрішні пасажирські перевезення залізничним та авіаційним транспортом;
  • на книги, друковані засоби інформації;
  • товари спортивного призначення, шкільне приладдя та канцелярські вироби.

Що таке "тисяча Зеленського"?

Програма запрацювала взимку 2021 року, вона передбачала виплату по 1 тис. гривень тим українцям, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19. Президентська програма отримала назву "єПідтримка".

Щоб отримати гроші, українці оформляли віртуальну картку в одному з банків-партнерів.

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Раніше витратити отримані гроші можна було на:

  • книги;
  • відвідування спортивної зали;
  • квитки на внутрішні рейси;
  • ліки;
  • похід у деякі ресторани та кафе;
  • квитки в театр чи кінотеатр, музей чи концерт.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що українські пенсіонери з 24 січня отримали можливість витратити. ковидну тисячу на ліки. Нововведення стосувалися українців віком від 60 років.

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