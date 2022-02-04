"Тысяча Зеленского" для подростков: как детям получить деньги через ПриватБанк

Воспользоваться услугой могут дети от 14 лет

Подростки смогут оформить себе карточки / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

ПриватБанк начал оформление специальных цифровых карточек "єПідтримка" для граждан Украины от 14 лет, имеющих "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дія".

Об этом сообщают в пресс-службе банка.

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Оформить карту можно в мобильном приложении Приват24. Для этого нужно:

обновить приложение;

зайти во вкладку "Гаманець";

нажать меню "Додати" и выбрать карту "єПідтримка".

Для зачисления пособия достаточно перейти по ссылке в приложение "Дія" и подать заявку на выплату пособия на карту ПриватБанка.

Если ребенок не пользуется картами

Если ребенку уже исполнилось 14 лет, и он еще не пользуется карточками ПриватБанка, необходимо пройти идентификацию в любом отделении ПриватБанка, имея при себе:

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идентификационный код;

паспорт гражданина или паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

После этого остается зарегистрироваться в Приват24 и оформить карту "єПідтримка".

Где можно использовать средства

Средства "єПідтримки" среди прочего можно использовать:

в сфере образования (в том числе для оплаты получения дошкольного, внешкольного образования, занятий в кружках, секциях);

оплаты питания и проживания в общежитиях учебных заведений;

приобретение школьных принадлежностей и канцелярских изделий.

По данным ПриватБанка, на сегодняшний день украинцы оформили в ПриватБанке более 5 миллионов цифровых карт "єПідтримка" для получения государственной помощи вакцинированным гражданам.

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Напомним, что программа заработала зимой 2021 года, она предусматривала выплату по 1 тыс. гривен украинцам, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19. Президентская программа получила название "єПідтримка".

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