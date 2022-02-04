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"Тысяча Зеленского" для подростков: как детям получить деньги через ПриватБанк

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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4 февраля, 13:12
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Воспользоваться услугой могут дети от 14 лет
Подростки смогут оформить себе карточки
Подростки смогут оформить себе карточки / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

ПриватБанк начал оформление специальных цифровых карточек "єПідтримка" для граждан Украины от 14 лет, имеющих "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дія".

Об этом сообщают в пресс-службе банка.

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Оформить карту можно в мобильном приложении Приват24. Для этого нужно:

  • обновить приложение;
  • зайти во вкладку "Гаманець";
  • нажать меню "Додати" и выбрать карту "єПідтримка".

Для зачисления пособия достаточно перейти по ссылке в приложение "Дія" и подать заявку на выплату пособия на карту ПриватБанка.

Если ребенок не пользуется картами

Если ребенку уже исполнилось 14 лет, и он еще не пользуется карточками ПриватБанка, необходимо пройти идентификацию в любом отделении ПриватБанка, имея при себе:

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  • идентификационный код;
  • паспорт гражданина или паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

После этого остается зарегистрироваться в Приват24 и оформить карту "єПідтримка".

Где можно использовать средства

Средства "єПідтримки" среди прочего можно использовать:

  • в сфере образования (в том числе для оплаты получения дошкольного, внешкольного образования, занятий в кружках, секциях);
  • оплаты питания и проживания в общежитиях учебных заведений;
  • приобретение школьных принадлежностей и канцелярских изделий.

По данным ПриватБанка, на сегодняшний день украинцы оформили в ПриватБанке более 5 миллионов цифровых карт "єПідтримка" для получения государственной помощи вакцинированным гражданам.

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Напомним, что программа заработала зимой 2021 года, она предусматривала выплату по 1 тыс. гривен украинцам, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19. Президентская программа получила название "єПідтримка".

Ранее мы рассказывали, что украинские пенсионеры с 24 января получили возможность потратить "ковидную тысячу" на лекарства. Нововведения касались украинцев в возрасте от 60 лет.

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