Тепер платити не потрібно: кому Vodafone підключатиме безоплатні пакети

Розповідаємо, яку послугу Vodafone зробив безоплатною, і хто зможе нею користуватися

Ще одна послуга Vodafone стала безоплатною / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни в Україні багато громадян змушені були перетнути кордон та знайти притулок у сусідніх країнах. З початку воєнного стану українські мобільні оператори запроваджують знижки та скасування плати за певні послуги, зокрема і для переселенців.

Тепер Vodafone зробив безоплатним роумінг у 27 країнах світу. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

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Що входить у пакет

"Відсьогодні користуйтеся новим безкоштовним пакетом у роумінгу, сплачуючи лише свою українську абонплату", – йдеться у повідомленні оператора.

Оновлений пакет "Доступний роумінг" містить:

10 ГБ мобільного інтернету;

250 хвилин для вихідних дзвінків на номери Vodafone Україна;

50 хвилин для вхідних/вихідних дзвінків на інших операторів в Україну та на номери в країні перебування;

100 SMS на всі напрямки.

Він діє у:

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Австрії;

Бельгії;

Болгарії;

Великій Британії;

Греції;

Данії;

Естонії;

Ірландії;

Іспанії;

Італії;

Латвії;

Литві;

Молдові;

Нідерландах;

Німеччині;

Норвегії;

Польщі;

Португалії;

Румунії;

Словаччині;

Туреччині;

Угорщині;

Фінляндії;

Франції;

Хорватії;

Чехії;

Швеції.

Як підключити послугу

Оператор автоматично підключить "Доступний роумінг" своїм абонентам. Однак зробити це можна і самостійно:

абонентам передплати – за умови сплаченого українського тарифа;

для контрактних абонентів – за умови сплаченого рахунку.

Підключити послугу можна лише раз на місяць. Коли можливості пакету вичерпаються раніше за визначений термін, то діяти почне стандартна тарифікація у роумінгу.

Які тарифи Kyivstar, Vodafone і lifecell найдешевші

Раніше "Сьогодні" розповідали, що найдешевший тариф Kyivstar – 75 грн. Як зазначають у компанії, перейти на цей тариф можуть тільки абоненти віком від 60 років і люди з інвалідністю I–III групи.

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Найменша ціна за пакет для мобільного зв'язку в оператора Vodafone – 120 грн. Він орієнтований на користування соціальними мережами та різними мобільними застосунками. А lifecell просять за найдешевший пакет 70 грн.

"Сьогодні" також пояснювали, що таке національний роумінг, та писали про послуги українських мобільних операторів, за які не потрібно платити під час війни.