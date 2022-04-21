Тепер платити не потрібно: кому Vodafone підключатиме безоплатні пакети

Під час війни в Україні багато громадян змушені були перетнути кордон та знайти притулок у сусідніх країнах. З початку воєнного стану українські мобільні оператори запроваджують знижки та скасування плати за певні послуги, зокрема і для переселенців.
Тепер Vodafone зробив безоплатним роумінг у 27 країнах світу. Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Що входить у пакет
"Відсьогодні користуйтеся новим безкоштовним пакетом у роумінгу, сплачуючи лише свою українську абонплату", – йдеться у повідомленні оператора.
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Оновлений пакет "Доступний роумінг" містить:
- 10 ГБ мобільного інтернету;
- 250 хвилин для вихідних дзвінків на номери Vodafone Україна;
- 50 хвилин для вхідних/вихідних дзвінків на інших операторів в Україну та на номери в країні перебування;
- 100 SMS на всі напрямки.
Він діє у:
- Австрії;
- Бельгії;
- Болгарії;
- Великій Британії;
- Греції;
- Данії;
- Естонії;
- Ірландії;
- Іспанії;
- Італії;
- Латвії;
- Литві;
- Молдові;
- Нідерландах;
- Німеччині;
- Норвегії;
- Польщі;
- Португалії;
- Румунії;
- Словаччині;
- Туреччині;
- Угорщині;
- Фінляндії;
- Франції;
- Хорватії;
- Чехії;
- Швеції.
Як підключити послугу
Оператор автоматично підключить "Доступний роумінг" своїм абонентам. Однак зробити це можна і самостійно:
- абонентам передплати – за умови сплаченого українського тарифа;
- для контрактних абонентів – за умови сплаченого рахунку.
Підключити послугу можна лише раз на місяць. Коли можливості пакету вичерпаються раніше за визначений термін, то діяти почне стандартна тарифікація у роумінгу.
Які тарифи Kyivstar, Vodafone і lifecell найдешевші
Раніше "Сьогодні" розповідали, що найдешевший тариф Kyivstar – 75 грн. Як зазначають у компанії, перейти на цей тариф можуть тільки абоненти віком від 60 років і люди з інвалідністю I–III групи.
Найменша ціна за пакет для мобільного зв'язку в оператора Vodafone – 120 грн. Він орієнтований на користування соціальними мережами та різними мобільними застосунками. А lifecell просять за найдешевший пакет 70 грн.
"Сьогодні" також пояснювали, що таке національний роумінг, та писали про послуги українських мобільних операторів, за які не потрібно платити під час війни.