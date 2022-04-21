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Тепер платити не потрібно: кому Vodafone підключатиме безоплатні пакети

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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21 квітня, 13:53
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Розповідаємо, яку послугу Vodafone зробив безоплатною, і хто зможе нею користуватися
Ще одна послуга Vodafone стала безоплатною
Ще одна послуга Vodafone стала безоплатною / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни в Україні багато громадян змушені були перетнути кордон та знайти притулок у сусідніх країнах. З початку воєнного стану українські мобільні оператори запроваджують знижки та скасування плати за певні послуги, зокрема і для переселенців.

Тепер Vodafone зробив безоплатним роумінг у 27 країнах світу. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

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Що входить у пакет

"Відсьогодні користуйтеся новим безкоштовним пакетом у роумінгу, сплачуючи лише свою українську абонплату", – йдеться у повідомленні оператора.

Оновлений пакет "Доступний роумінг" містить:

  • 10 ГБ мобільного інтернету;
  • 250 хвилин для вихідних дзвінків на номери Vodafone Україна;
  • 50 хвилин для вхідних/вихідних дзвінків на інших операторів в Україну та на номери в країні перебування;
  • 100 SMS на всі напрямки.

Він діє у:

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  • Австрії;
  • Бельгії;
  • Болгарії;
  • Великій Британії;
  • Греції;
  • Данії;
  • Естонії;
  • Ірландії;
  • Іспанії;
  • Італії;
  • Латвії;
  • Литві;
  • Молдові;
  • Нідерландах;
  • Німеччині;
  • Норвегії;
  • Польщі;
  • Португалії;
  • Румунії;
  • Словаччині;
  • Туреччині;
  • Угорщині;
  • Фінляндії;
  • Франції;
  • Хорватії;
  • Чехії;
  • Швеції.

Як підключити послугу

Оператор автоматично підключить "Доступний роумінг" своїм абонентам. Однак зробити це можна і самостійно:

  • абонентам передплати – за умови сплаченого українського тарифа;
  • для контрактних абонентів – за умови сплаченого рахунку.

Підключити послугу можна лише раз на місяць. Коли можливості пакету вичерпаються раніше за визначений термін, то діяти почне стандартна тарифікація у роумінгу.

Які тарифи Kyivstar, Vodafone і lifecell найдешевші

Раніше "Сьогодні" розповідали, що найдешевший тариф Kyivstar75 грн. Як зазначають у компанії, перейти на цей тариф можуть тільки абоненти віком від 60 років і люди з інвалідністю I–III групи.

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Найменша ціна за пакет для мобільного зв'язку в оператора Vodafone – 120 грн. Він орієнтований на користування соціальними мережами та різними мобільними застосунками. А lifecell просять за найдешевший пакет 70 грн.

"Сьогодні" також пояснювали, що таке національний роумінг, та писали про послуги українських мобільних операторів, за які не потрібно платити під час війни.

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