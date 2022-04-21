Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Теперь платить не нужно: кому Vodafone будет подключать бесплатные пакеты

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 апреля, 13:53
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, какую услугу Vodafone сделал бесплатной, и кто сможет ею пользоваться
Еще одна услуга Vodafone стала бесплатной
Еще одна услуга Vodafone стала бесплатной / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны в Украине многие граждане вынуждены были пересечь границу и найти убежище в соседних странах. С начала военного положения украинские мобильные операторы вводят скидки и отмены платы за определенные услуги, в том числе для переселенцев.

Теперь Vodafone сделал бесплатный роуминг в 27 странах мира. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Реклама

Что входит в пакет

"С сегодняшнего дня пользуйтесь новым бесплатным пакетом в роуминге, оплачивая только свою украинскую абонплату", – говорится в сообщении оператора.

Обновленный пакет "Доступный роуминг" содержит:

  • 10 ГБ мобильного интернета;
  • 250 минут для исходящих звонков на номер Vodafone Украина;
  • 50 минут для входящих/выходных звонков на других операторов в Украине и на номера в стране пребывания;
  • 100 SMS по всем направлениям.

Он действует в:

Реклама
  • Австрии;
  • Бельгии;
  • Болгарии;
  • Великобритании;
  • Греции;
  • Дании;
  • Эстонии;
  • Ирландии;
  • Испании;
  • Италии;
  • Латвии;
  • Литве;
  • Молдавии;
  • Нидерландах;
  • Германии;
  • Норвегии;
  • Польши;
  • Португалия;
  • Румынии;
  • Словакии;
  • Турции;
  • Венгрии;
  • Финляндии;
  • Франции;
  • Хорватии;
  • Чехии;
  • Швеции.

Как подключить услугу

Оператор автоматически подключит "Доступный роуминг" своим абонентам. Однако сделать это можно и самостоятельно:

  • абонентам подписки – при условии уплаченного украинского тарифа;
  • для контрактных абонентов – при уплаченном счете.

Подключить услугу можно раз в месяц. Если возможности пакета иссякнут раньше определенного срока, то действовать начнет стандартная тарификация в роуминге.

Какие тарифы Kyivstar, Vodafone и lifecell самые дешевые

Ранее "Сегодня" рассказывали, что самый дешевый тариф Kyivstar 75 грн. Как отмечают в компании, перейти на этот тариф могут только абоненты от 60 лет и люди с инвалидностью I–III группы.

Реклама

Наименьшая цена за пакет для мобильной связи у оператора Vodafone – 120 грн. Он ориентирован на использование социальных сетей и различных мобильных приложений. А lifecell просят за самый дешевый пакет 70 грн.

"Сегодня" также объясняли, что такое национальный роуминг, и писали об услугах украинских мобильных операторов, за которые не нужно платить во время войны.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Надежный тыл
Помочь Героям!
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Цитата дня

Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

Цитата на segodnya.ua
Михаил Подоляк Советник руководителя Офиса президента
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Мобилизационное задание
Кто может бронировать мужчин?👇
Узнать
Пасхальные праздники
Как будут работать банки
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Финансовый фронт
Будущее гривни
Люди-изгои
Мировые рекордсмены по санкциям
1
Россия Россия
2 871 (70%)
2
Иран Иран
590 (14,4%)
3
Ирак Ирак
230 (5,6%)
4
Афганистан Афганистан
225 (5,5%)
5
Пакистан Пакистан
188 (4,6%)
Жесткие последствия
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Green energy
Зеленая трансформация Украины
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
-
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
-
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
-
-
33,50
37,50
-
Финансовый рынок
Сколько небанковских учреждений в Украине
1
Финансовые компании Финансовые компании
894
2
Кредитные союзы Кредитные союзы
205
3
Ломбарды Ломбарды
197
4
Страховщики Страховщики
145
5
Лизинговые компании Лизинговые компании
110
6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
Как зачищают рынок

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять