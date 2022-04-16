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Kyivstar, Vodafone та life надають безоплатні послуги – за що можна не платити під час війни

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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16 квітня, 17:10
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Розповідаємо, які послуги українські мобільні оператори надають безоплатно під час дії воєнного стану
За які послуги можна не платити операторам зв'язку
За які послуги можна не платити операторам зв'язку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну мобільні оператори Kyivstar, Vodafone та life скасували плату за деякі послуги для своїх клієнтів.

"Сьогодні" розкаже, за що українці можуть не платити під час війни.

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Kyivstar

Одна з перших послуг, за яку компанія скасувала плату, був Київстар ТБ. Б езкоштовний доступ до Київстар ТБ діє для всіх абонентів усіх телеком операторів.

Ще одна безкоштовна послуга від Kyivstar – сервіс Star.Docs для бізнесу й державних організацій. Детальніше про неї ми писали в матеріалі.

Медики, котрі перебувають у гарячих точках та номери яких внесено до реєстру медичних працівників Helsi.me, мають 300 безкоштовних хвилин для дзвінків на номери інших операторів України. Також протягом місяця від моменту початку дії послуги вони можуть безоплатно користуватися безлімітним інтернетом.

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Крім того, усім абонентам цього оператора від 60 років та людям з інвалідністю, які користуються тарифами "Дзвінки для батьків" та "Інтернет для батьків", зарахують додаткові пакети послуг безоплатно. 100 хвилин та 5 ГБ інтернету будуть зараховані протягом квітня і травня.

Vodafone

Оператор скасував тарифікацію в рамках сервісів "ДіяTV", "ДіяРадіо" і застосунку "Повітряна тривога".

Крім того, клієнтам, що знаходяться за кордоном, пропонують послугу "Доступний роумінг", що дійсна 30 днів і містить:

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  • 400 МБ мобільного інтернету;
  • 60 хвилин для вхідних/ вихідних дзвінків в Україну та на номери в країні перебування.

Така послуга діє у 27 країнах, перевірити їх можна тут.

Також усі абоненти Vodafone у цих 27 країнах отримають безкоштовно щодня по 100 МБ інтернету та безлімітне користування Skype, Viber, WhatsApp.

А українцям, яких примусово вивезли до Росії чи Білорусі, доступні безкоштовні дзвінки із цих країн на номери посольств України в сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду. Також цим людям Vodafone надає щоденно 30 безкоштовних хвилин для вхідних і вихідних дзвінків в Україну та в країні перебування і 30 вихідних SMS.

lifecell

Медикам та військовим оператор надав 10 000 хвилин для дзвінків на всі номери по Україні та 10 000 ГБ інтернету до 31 травня включно.

Для українців у роумінгу доступна послуга "Безкоштовний BiP у роумінгу". Це 100 МБ інтернету на 30 днів для використання в месенджері BiP та дзвінки на будь-які номери за допомогою BiP Out. Діє у 86 країнах, які переглянути можна тут.

Безкоштовною до завершення воєнного стану в Україні зробили послугу Likar Online. Також відкрито безкоштовний доступ до українських телеканалів для українців за кордоном у сервісі lifecell TV+.

Також ми повідомляли раніше, що у квітні абоненти lifecell можуть отримати безкоштовно 5 ГБ мобільного інтернету у 30 країнах світу. Ці гігабайти автоматично нараховуватимуться в роумінгу і додатково для їх отримання звертатися нікуди не потрібно. У яких країнах діє послуга, читайте в нашому матеріалі.

Які тарифи Kyivstar, Vodafone і lifecell найдешевші

Раніше "Сьогодні" розповідали, що найдешевший тариф Kyivstar75 грн. Як зазначають у компанії, перейти на цей тариф можуть тільки абоненти віком від 60 років і люди з інвалідністю I–III групи.

Найменша ціна за пакет для мобільного зв'язку в оператора Vodafone – 120 грн. Він орієнтований на користування соціальними мережами та різними мобільними застосунками. А lifecell просять за найдешевший пакет 70 грн.

"Сьогодні" також пояснювали, що таке національний роумінг, та писали про безкоштовні послуги від європейських мобільних операторів для українських переселенців.

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