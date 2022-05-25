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Вартість готелів в Криму стрімко падає — в чому причина

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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25 травня, 16:07
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Поряд з цим пляжі на півострові напівпорожні, туристів значно менше, ніж було минулого сезону
Курортний сезон в Криму може закінчитись, так і не почавшись
Курортний сезон в Криму може закінчитись, так і не почавшись / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Статистика бронювання готелів в Криму на сучасному етапі має плачевний вигляд. Хоч Крим і готується до масового прийому туристів, готелі на півострові заброньовані на літо лише на 50%, а пляжі, попри хорошу погоду, напівпорожні.

Про це інформує "Московський комсомолець".

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Так, представники готелю заявляють, що вони "знаходяться у підвішеному стані".

"Не тільки у нас, але і в Сочі, і в Анапі вам ніхто не дасть повної гарантії безпеки", — заявляють вони.

Причинами дефіциту туристів називають:

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  • геополітичне ускладнення ситуації;
  • труднощі з транспортною доступністю Криму.

Через це готельний бізнес змушений коригувати ціни у бік зменшення.

"Якщо проживаючих мало, залучаємо як можемо, в тому числі за рахунок зниження вартості проживання. Натякну: вартість проживання зараз у нас нижче, ніж зазвичай", – розповів співробітник одного з кримських готелів.

У Криму примусово забирають житло

У Криму окупаційна влада схвалила поправки до Цивільного кодексу про примусове вилучення майна в іноземців, які вчинили "недружні" дії щодо Росії.

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Депутати підтримали законодавчу ініціативу одноголосно.

За словами віцеспікера т. зв. держради півострова Алли Пономаренко, цей проєкт дозволить забрати право власності на майно в Криму, що належить "іноземним державам та іноземним особам, пов'язаним з іноземними державами, які здійснюють щодо Росії, російських юридичних та фізичних осіб недружні дії".

Нагадаємо, у наших громадян, які тікають від війни на територію тимчасово окупованого Криму, окупаційні адміністрації Росії вилучають українські паспорти та надають "свідоцтва", що не мають жодної юридичної сили.

Також ми розповідали, чому ціни на овочі в Криму злетіли до небес.

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