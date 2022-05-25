Вартість готелів в Криму стрімко падає — в чому причина

Поряд з цим пляжі на півострові напівпорожні, туристів значно менше, ніж було минулого сезону

Курортний сезон в Криму може закінчитись, так і не почавшись / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Статистика бронювання готелів в Криму на сучасному етапі має плачевний вигляд. Хоч Крим і готується до масового прийому туристів, готелі на півострові заброньовані на літо лише на 50%, а пляжі, попри хорошу погоду, напівпорожні.

Про це інформує "Московський комсомолець".

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Так, представники готелю заявляють, що вони "знаходяться у підвішеному стані".

"Не тільки у нас, але і в Сочі, і в Анапі вам ніхто не дасть повної гарантії безпеки", — заявляють вони.

Причинами дефіциту туристів називають:

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геополітичне ускладнення ситуації;

труднощі з транспортною доступністю Криму.

Через це готельний бізнес змушений коригувати ціни у бік зменшення.

"Якщо проживаючих мало, залучаємо як можемо, в тому числі за рахунок зниження вартості проживання. Натякну: вартість проживання зараз у нас нижче, ніж зазвичай", – розповів співробітник одного з кримських готелів.

У Криму примусово забирають житло

У Криму окупаційна влада схвалила поправки до Цивільного кодексу про примусове вилучення майна в іноземців, які вчинили "недружні" дії щодо Росії.

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Депутати підтримали законодавчу ініціативу одноголосно.

За словами віцеспікера т. зв. держради півострова Алли Пономаренко, цей проєкт дозволить забрати право власності на майно в Криму, що належить "іноземним державам та іноземним особам, пов'язаним з іноземними державами, які здійснюють щодо Росії, російських юридичних та фізичних осіб недружні дії".

Нагадаємо, у наших громадян, які тікають від війни на територію тимчасово окупованого Криму, окупаційні адміністрації Росії вилучають українські паспорти та надають "свідоцтва", що не мають жодної юридичної сили.

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