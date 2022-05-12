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Борщ для "багатих і нерозбірливих"? Чому в Криму ціни на овочі злетіли до небес

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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12 травня, 12:20
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Буквально за три дні у травні вартість овочів борщового набору зросла втричі
На різке зростання цін скаржаться жителі Сімферополя
На різке зростання цін скаржаться жителі Сімферополя / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, vk.com.

Жителі Криму масово скаржаться на різке здорожчання продовольства. В основному це стосується овочів борщового набору, а саме: моркви, картоплі та буряка.

Про це інформує так званий заступник міністра промислової політики РК Ірина Мезавцова.

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Так, за її інформацією овочі вельми сумнівної якості на ринку "Привоз" у Сімферополі реалізуються в два рази дорожче. Порівняємо ціни 7 і 10 травня відповідно:

  • картопля 1 кг — 25-40 рублів проти 60-70 руб;
  • капуста та буряк — 40 руб. проти 55 руб;
  • морква 1 кг — 30 руб. проти 65 руб.

Вартість овочів 7 травня
Вартість овочів 7 травня / Фото: vk.com.

Вартість овочів 10 травня
Вартість овочів 10 травня / Фото: vk.com.

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Націнка за три дні виросла з 20 руб. до 35 руб. за кг овочів.

Причини такого зростання невідомі, тож явки, паролі, номери торгових місць на ринку "Привоз", адреси оптовиків з цінами, адреси магазинів передали черговий раз в адміністрацію міста.

У Криму примусово забирають житло

У Криму окупаційна влада схвалила поправки до Цивільного кодексу про примусове вилучення майна у іноземців, які вчинили "недружні" дії щодо Росії.

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Депутати підтримали законодавчу ініціативу одноголосно.

За словами віцеспікера Держради Алли Пономаренко, цей проєкт дозволить забрати право власності на майно в Криму, що належить "іноземним державам та іноземним особам, пов'язаним з іноземними державами, які здійснюють щодо Росії, російських юридичних та фізичних осіб недружні дії".

Нагадаємо, у наших громадян, які тікають від війни на територію тимчасово окупованого Криму, окупаційні адміністрації Росії вилучають українські паспорти та надають "свідоцтва", що не мають жодної юридичної сили.

Також ми розповідали, як окупаційна влада довела Крим "до ручки".

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