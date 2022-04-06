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Знищити все до останнього: як окупаційна влада примусово відбирає житло в Криму

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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6 квітня, 11:12
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Законопроект про націоналізацію українського майна окупаційна влада підтримала одноголосно
Майно українців націоналізують
Майно українців націоналізують / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Криму окупаційна влада схвалила поправки до Цивільного кодексу про примусове вилучення майна у іноземців, які вчинили "недружні" дії щодо Росії.

Про це повідомили у прес-службі республіканського парламенту.

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Депутати підтримали законодавчу ініціативу одноголосно. За словами віце-спікера Держради Алли Пономаренко, цей проєкт дозволить забрати право власності на майно в Криму, що належить "іноземним державам та іноземним особам, пов'язаним з іноземними державами, які здійснюють щодо Росії, російських юридичних та фізичних осіб недружні дії".

"А також їх бенефіціарам та особам, які перебувають під контролем зазначених іноземних осіб, та здійснити реєстрацію права власності Республіки Крим на майно зазначених осіб", — додала вона.

Нагадаємо, що 30 березня так названий глава Криму Сергій Аксьонов доручив розробити проект закону про націоналізацію майна українських олігархів та чиновників, які підтримують Ураїну.

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Що чекає українських біженців в Криму

Як повідомляє Представництво президента України в Автономній Республіці Крим, у наших громадян, які тікають від війни на територію тимчасово окупованого Криму, окупаційні адміністрації Росії вилучають українські паспорти та надають "свідоцтва", що не мають жодної юридичної сили.

Так, після перетину адмінкордону:

  • вас змушують стати на так званий облік;
  • вилучають паспорт громадянина України (при реєстрації в окупаційній "Федеральній міграційній службі" Росії в Криму);
  • видають свідоцтво на "отримання тимчасового притулку на території Росії".

У представництві Президента кажуть, що зазначені папери не мають ніякої юридичної сили на території України або інших цивілізованих країн, зокрема, не є документом, що засвідчує особу, та закликають громадян не віддавати окупаційним силам свої паспорти та інші документи, видані Україною.

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Нагадаємо, що у Криму почався масовий продаж нерухомості, яка належить колаборантам та російським колонізаторам.

Раніше ми писали, яку компенсацію Україна отримає від агресора після закінчення війни.

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