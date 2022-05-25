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Стоимость отелей в Крыму стремительно падает — в чем причина

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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25 мая, 16:07
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Наряду с этим пляжи на полуострове полупустые, туристов значительно меньше, чем было в прошлом сезоне
Курортный сезон в Крыму может закончиться, так и не начавшись
Курортный сезон в Крыму может закончиться, так и не начавшись / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Статистика бронирование отелей в Крыму на современном этапе выглядит плачевно. Хотя Крым и готовится к массовому приему туристов, гостиницы на полуострове забронированы на лето всего на 50%, а пляжи, несмотря на хорошую погоду, полупустые.

Об этом информирует "Московский комсомолец".

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Так, представители гостиницы заявляют, что они "находятся в подвешенном состоянии".

"Не только у нас, но и в Сочи, и в Анапе вам никто не даст полной гарантии безопасности", – заявляют они.

Причинами дефицита туристов называют:

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  • геополитическое усложнение ситуации;
  • трудности с транспортной доступностью в Крыму.

Поэтому гостиничный бизнес вынужден корректировать цены в сторону уменьшения.

"Если проживающих мало, привлекаем как можем, в том числе за счет снижения стоимости проживания. Намекну: стоимость проживания сейчас у нас ниже обычного", – рассказал сотрудник одного из крымских отелей.

В Крыму принудительно забирают жилье

В Крыму оккупационные власти одобрили поправки в Гражданский кодекс о принудительном изъятии имущества у иностранцев, совершивших "недружественные" действия в отношении России.

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Депутаты поддержали законодательную инициативу единогласно.

По словам вице-спикера т. н. госсовета полуострова Аллы Пономаренко, этот проект позволит забрать право собственности на имущество в Крыму, принадлежащее "иностранным государствам и иностранным лицам, связанным с иностранными государствами, совершающим в отношении России, российских юридических и физических лиц недружественные действия".

Напомним, у наших граждан, бегущих от войны на территорию временно оккупированного Крыма, оккупационные администрации России изымают украинские паспорта и выдают "свидетельства", которые не имеют никакой юридической силы.

Также мы рассказывали, почему цены на овощи в Крыму взлетели до небес.

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