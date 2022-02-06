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Скільки коштує та коли доставлять? Як працює "Укрпошта" із посилками українців

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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6 лютого, 09:02
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Розповідаємо про роботу Укрпошти
Як працює і скільки коштують послуги "Укрпошти"
Як працює і скільки коштують послуги "Укрпошти" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці досить часто користуються послугами державної компанії "Укрпошта" , але завжди знають всю специфіку роботи компанії. Тому ми розібралися, які є тарифи і що з термінами доставки, якщо надіслати посилку "Укрпоштою".

Які терміни доставки посилок

Компанія має більше 11 тисяч відділень по всій Україні. Незважаючи на це, українці часто скаржаться на повільну роботу державної пошти. Тим не менш, "Укрпошта" пропонує два види відправлення посилок:

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  • Експрес;
  • Стандарт.

Терміни доставки відправки "стандарт" такі:

  • до 3 днів у межах міста;
  • до 4 днів у межах однієї області та між обласними центрами;
  • до 6 днів по Україні.

Терміни експрес-доставку трохи коротші і залежать від часу оформлення посилки:

  • до 2 днів у межах обласного центру, області та між обласними центрами (якщо оформити доставку до 14:00);
  • від 3 днів у межах України.

Ціни за доставку

За посилку вагою 0,25 кг (мінімальна вага, яку доставляють по "Експрес" доставці), доведеться заплатити 29 грн у межах міста та області та 34 грн — між обласними центрами та в межах України. Водночас за посилку вагою 30 кг — 92 грн у межах міста та області та 110 грн — між обласними центрами та в межах України.

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Крім того, "Укрпошта" пропонує знижку 5% для клієнтів, які скористаються оформлення посилок онлайн.

Доставка "Стандарт" характеризується більшими термінами, але меншими тарифами. Так, за посилку вагою 0,5 кг доведеться заплатити 23 грн у межах області та 29 грн – у межах України. За 30-кілограмову посилку треба заплатити 85 та 90 грн відповідно. За доставку посилки слід доплатити ще 20 грн.

Нові тарифи

З 1 грудня 2021 року "Укрпошта" запровадила нові тарифи після вимоги Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

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У середньому, вартість тарифів зросла на 15%. Наприклад, відправлення листа чи листівки коштуватиме 15 грн замість 13, а пересилання легкої бандеролі (до 250 г) коштуватиме від 22,5 грн замість 19,5. У середньому, вартість зросла на 15%. Наприклад, відправлення листа чи листівки коштуватиме 15 грн замість 13, а пересилання легкої бандеролі (до 250 г) коштуватиме від 22,5 грн замість 19,5.

Раніше "Сьогодні" розбиралися, чому "Укрпошта" може не прийняти вашу посилку через коробку, і як "Укрпошта" зайняла друге місце у світі за якістю експрес-доставки за даними щоквартального рейтингу поштових операторів PricewaterhouseCoopers.

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