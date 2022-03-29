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Скільки отримують медики під час війни в Україні – де найбільші зарплати

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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29 березня, 13:42
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Розповідаємо, скільки готові платити українським медикам під час війни в країні
Як зарплати медсестер відрізняються від зарплат лікарів
Як зарплати медсестер відрізняються від зарплат лікарів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Лікарі є одними з найважливіших працівників під час війни, коли медзаклади заповнені пораненими військовими, до яких додаються й усі інші пацієнти.

"Сьогодні" промоніторили, скільки платять медикам під час війни в Україні, за даними порталу з пошуку роботи Work.ua.

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Отже, лікарям різноманітних спеціалізацій, від сімейних лікарів до специфічних фахівців на кшталт анестезіологів, пропонують від 17 до 25 тис. гривень у середньому.

Найчастіше в оголошеннях зустрічається сума 20 тисяч, а подекуди можна знайти пропозицію і за 30 та навіть 50 тисяч гривень, залежно від міста і рівня клініки.

Однак непогану зарплату пропонують не лише у містах, а й у маленьких населених пунктах, наприклад, зарплата лікаря-інфекціоніста у Добровеличківці становить 20 тис. грн.

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Добре платять ветеринарам, у великих містах ця професія є дуже затребуваною і за неї пропонують понад 20 тисяч гривень.

На жаль, зустрічаються і досить маленькі зарплати, наприклад, сімейному лікарю пропонують і 16, і навіть 8 тисяч гривень. На щастя, таких оголошень зовсім мало і вони просто губляться у потоці пропозицій з гідними зарплатами.

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Зарплати медсестрам

Тут суми значно скромніші, також є багато оголошень, де взагалі не вказується зарплата. Українським фахівчиням пропонують роботу у Бельгії та Німеччині за цілком пристойні кошти, а от у вітчизняних клініках платять від 6 до 15 тис. грн.

Традиційно більше платять у приватних клініках та у великих містах.

Що буде з зарплатами після війни

За словами економіста Олексія Куща, після війни Україну чекає економічний бум, пов’язаний із відновленням інфраструктури.

Попри те, що багато людей втратили роботу, після війни створяться багато нових робочих місць, на які потрібні будуть руки.

Це може створити невеличкий дефіцит робочої сили, який спричинить зростання зарплат.

"Сьогодні" також писали, скільки платять українським медикам в європейських країнах, і розповідали, що буде з безробіттям під час війни.

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