Сколько получают медики во время войны в Украине – где самые большие зарплаты

Рассказываем, сколько готовы платить украинским медикам во время войны в стране

Как зарплаты медсестер отличаются от зарплат врачей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Врачи являются одними из важнейших сотрудников во время войны, когда медучреждения заполнены ранеными военными, к которым прилагаются и все остальные пациенты.

"Сегодня" промониторили, сколько платят медикам во время войны в Украине, по данным портала по поиску работы Work.ua.

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Итак, врачам различных специализаций, от семейных врачей до специфических специалистов типа анестезиологов, предлагают от 17 до 25 тыс. в среднем.

Чаще всего в объявлениях встречается сумма 20 тысяч, а иногда можно найти предложение и за 30 и даже 50 тысяч гривен, в зависимости от города и уровня клиники.

Однако неплохую зарплату предлагают не только в городах, но и в маленьких населенных пунктах, например, зарплата врача-инфекциониста в Добровеличковке – 20 тыс. грн.

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Хорошо платят ветеринарам, в больших городах эта профессия очень востребована и за нее предлагают свыше 20 тысяч гривен.

К сожалению, встречаются и довольно маленькие зарплаты, например, семейному врачу предлагают и 16, а также 8 тысяч гривен. К счастью, таких объявлений совсем мало, и они просто теряются в потоке предложений с достойными зарплатами.

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Зарплаты медсестрам

Здесь суммы намного скромнее, также много объявлений, где вообще не указывается зарплата. Украинским специалистам предлагают работу в Бельгии и Германии за вполне приличные средства, а вот в отечественных клиниках платят от 6 до 15 тыс. грн.

Традиционно больше платят в частных клиниках и крупных городах.

Что будет с зарплатами после войны

По словам экономиста Алексея Куща, после войны Украину ждет экономический бум, связанный с восстановлением инфраструктуры

Несмотря на то, что многие потеряли работу, после войны создадутся много новых рабочих мест, на которые нужны будут руки.

Это может создать небольшой дефицит рабочей силы, который приведет к росту зарплат.

"Сегодня" также писали, сколько платят украинским медикам в европейских странах, и рассказывали, что будет с безработицей во время войны.