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Зарплати більші, ніж до війни? Як зміниться ринок праці в Україні найближчим часом

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16 березня, 18:49
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Разом з експертом розповідаємо, чого чекати українцям після закінчення війни з Росією
Скільки українців втратить роботу після війни
Скільки українців втратить роботу після війни / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Війна завжди приносить біль і руйнування, а після неї тисячі людей стикаються з тим, що у них більше немає вдома звичної роботи.

Деякі експерти прогнозують, що після закінчення війни на українців чекає страшна безробіття та африканські зарплати. Чи так це, "Сьогодні" запитали у економіста та фінансового аналітика Олексія Куща.

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За словами експерта, у разі швидкого завершення війни ситуація зовсім не буде такою катастрофічною.

"Я думаю, що після війни на Україну чекає економічний "бум", пов'язаний з відновленням інфраструктури, ми отримали певну допомогу з боку західних партнерів і мільярди доларів будуть спрямовані саме на відновлення інфраструктури", – говорить Кущ.

Війна – це завжди різке падіння ВВП, але після неї, за рахунок відновлення інфраструктури, буде різке зростання Валового внутрішнього продукту.

Відновлення економіки

Після війни весь світ очікує на період високих сировинних цін, у тому числі – і на продовольство, експортером якого є Україна.

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Коли відновиться можливість експортувати сировинні товари, це сприятиме зростанню економіки.

Що буде із зарплатами?

Ринок праці в повоєнний час буде дуже видозмінений, оскільки багато українців просто не повернутися додому, до своїх робочих місць з-за кордону, а ось їхня кількість зростатиме, оскільки країна потребує робочої сили для відновлення інфраструктури.

Це призведе навпаки, до дефіциту робочої сили, відповідно, зарплати в дефіцитних галузях економіки можуть навіть піти вгору після спаду під час війни.

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Багато що залежить від того, яку модель будівництва економіки обере повоєнна Україна.

"Якщо ми спиратимемося на кластерний принцип, коли структурні витрати йдуть у суміжні галузі, тобто купуватимемо свої ж будівельні матеріали та іншу продукцію, у такому разі створення 10 робочих місць у секторі інфраструктури призведе до створення 20 або 30 місць у суміжних галузях" , – каже наш експерт.

Скільки людей втратили роботу?

За словами Олексія Куща, близько 40% економіки в країні просто зупинилося, відповідно українці, які там працювали – зараз залишаються не зайнятими.

Частина цих 40% продовжують виплачувати зарплату співробітникам, відповідно, повністю безробітними залишилися близько 20% громадян.

"З огляду на те, що в українців низький запас міцності у вигляді накопичень – це катастрофічно. І тут дуже політика та підтримка держави тих людей, які втратили роботу та самих роботодавців", – вважає економіст.

На його думку, нинішніх податкових послаблень замало і держава має повністю скасувати кумулятивний податок на працю або знизити його у кілька разів.

Це допоможе підприємствам зберегти робочі місця, а для підприємств, які повністю у стані простою, потрібно скасувати всі податки на працю.

"Потрібно змінювати політику у сфері зайнятості та на час війни скасувати виплати по безробіттю, а замість них перейти до державної гарантії зайнятості, це означає, що будь-яка працездатна людина, яка залишилася безробітною, повинна отримувати роботу в тій сфері, де потрібна робоча сила та гроші за це", – розповідає Кущ.

Скільки людей повернуться з-за кордону?

Економіст стверджує, що зараз таке бажання висловили близько половини громадян, які виїхали за кордон, а реальний відсоток залежить від того, на скільки затягнеться війна.

Якщо бойові дії триватимуть роками, то таких людей буде все менше і менше.

Особливо тривожним є те, що виїхало дуже багато дітей, які є майбутнім країни і в той же час, найкраще адаптуються до життя в новій країні.

"Сегодня" також писали, які компанії не хочуть співпрацювати з країною-агресором і що буде з доларом після війни.

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