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Превратимся в страну безработных? Кто сможет остаться на плаву после войны

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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7 марта, 16:16
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Рассказываем, какие профессии останутся востребованными после войны с РФ, а кому придется нелегко
Кто может лишится работы из-за войны
Кто может лишится работы из-за войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война несет разрушение не только зданиям и улицам, но и экономике воюющей страны. Все украинцы с нетерпением ждут конца боевых действий и победы, но вот что будет с трудоустройством - большой вопрос.

"Сегодня" пообщались с экономистом и финансовым аналитиком Алексеем Лупоносовым и рассказывают, что будет с безработицей в Украине после и во время войны.

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По словам эксперта, в этой ситуации все зависит от того, как долго продлится война и какие разрушения принесет.

"На сегодняшний день уже фактически стали безработными сотрудники в сфере образования, чиновники, все виды оказания услуг – рестораны, парикмахерские, маникюр. Все это никому не нужно – нужны только фундаментальные вещи", – говорит Лупоносов.

Во время войны важны только те профессии, без которых невозможно обойтись – люди, которые поддерживают критическую инфраструктуру, обеспечивают население самым необходимым и следят за порядком.

Выезд населения за границу

Проблем экономике добавляет и массовая эвакуация людей за границу, особенно в Польшу. Ведь выезжает в первую очередь трудоспособное население и многие не захотят вернутся в разрушенные города и бедность.

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В обозримом будущем выедут за границу около 5 млн украинцев, считает эксперт. А дальше ситуация может развиваться так:

  • если война продлится не больше месяца и не будет критичных разрушений, то эти люди вернутся и постараются занять те сегменты экономики, из которых они и вышли;
  • если же инфраструктура будет разрушена и война затянется на годы – они найдут себе нишу за границей и не захотят возвращаться из "сытой Европы".

Что будет дальше?

Тогда может начаться два сценария, если война пройдет быстро и с небольшими разрушениями – то Украина может столкнуться с безработицей, поскольку люди вернутся, а рабочих мест - нет.

Есть и второй вариант, если война затянется, то может быть дефицит рабочих рук. Потому что большая часть трудоспособного населения выедет и останутся одни пенсионеры.

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На 2022 год эксперты прогнозировали безработицу на уровне 10% в среднем, однако война повернула ситуацию в другую сторону и этот процент может вырасти не в два, не в три, а в десятки раз.

"Все население, которое не задействовано в критически-важных сферах останется без работы. У нас такая ситуация, что все ветки уже разрушены. Посмотрите, как разрушаются все объекты нашей инфраструктуры, заводы, фабрики", – говорит эксперт.

Многое зависит и от помощи запада, говорит экономист, но не возлагает особых надежд на это.

Востребованные сотрудники после войны

Когда война окончиться, стране будут нужны люди, которые будут расстраивать критическую инфраструктуру, то есть все строительные специальности.

Также нужны будут люди, которые занимаются сельским хозяйством, логистикой, управлением (антикризисные менеджеры, менеджеры среднего звена), утверждает наш эксперт.

Что происходит в РФ

Ранее мы писали, что в неразрушенной войной России уже начались проблемы из-за западных санкций. Помимо взлетевшего курса рубля россиян ждет безработица и злыдни, уверены эксперты Центра противодействия дезинформации.

Дело в том, что с российского рынка уже ушли сотни международных компаний, которые давали тысячи рабочих мест.

Например остановившийся завод Renault-Nissan в Тольятти давал России 35 тыс. рабочих мест.

"Сегодня" также писали, какие компании не хотят сотрудничать со страной-агрессором и рассказывали, что будет с долларом после войны.

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