Это только начало! Сколько россиян уже остались без работы из-за войны с Украиной

Рассказываем, почему западные санкции приведут Россию к страшному уровню безработицы и нищете

Что ждет россиян из-за закрытия заводов / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Из-за агрессии против Украины россиян ожидает огромный уровень безработицы и нищета.

О том, что в РФ уже наблюдается экономический коллапс, утверждает Центр противодействия дезинформации при СНБО, сообщает Госспецсвязи.

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К чему уже привели санкции?

Санкции западных партнеров привели к тому, что россияне начали терять работу на вышедших с рынка РФ предприятиях.

Закрытие Ikea привело к потере 15 тыс. рабочих мест, а завод Renault-Nissan в Тольятти, который остановился из-за нехватки импортных запчастей – это 35 тыс. рабочих мест.

Также остановился завод "Автодор", собиравший автомобили BMW – это 3500 рабочих мест. Компания "Яндекс" уже предупредила своих сотрудников о риске отобранного дефолта – 12 тыс. рабочих мест.

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Всего из-за остановки предприятий россияне потеряли уже 81 тысячу рабочих мест, и это только начало.

Компании выходят с рынка

Многие мировые компании не хотят сотрудничать со страной-агрессором и фактически спонсировать убийства.

Поэтому из рынка вышли уже десятки брендов, а это и сотни рабочих мест.

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Например, о конце работы в РФ объявили: Coca Cola, Apple, Adobe, Bolt, Boeing, Adidas, Lenovo, Nike, HP, Harley Davidson, Intel, AMD, FedEx, Maersk, UPS Sony, Paramount, Universal pictures, Warner Bros, Disney, Cinema 4D, MEGOGO, Lego и многие другие.

"Сегодня" также писали, какие автомобили больше не будут поставлять в Россию, и рассказывали, как из-за недостатка запчастей россияне могут остаться и без подержанных авто.