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СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Перетворимось на країну безробітних? Хто зможе залишитись на плаву після війни

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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7 березня, 16:16
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Розповідаємо, які професії залишаться затребуваними після війни з РФ, а комусь доведеться нелегко
Хто може втратити роботу через війну
Хто може втратити роботу через війну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна руйнує не лише будівлі і вулиці, а й економіку воюючої країни. Усі українці з нетерпінням чекають кінця бойових дій та перемоги, але ось що буде з працевлаштуванням – велике питання.

"Сьогодні" поспілкувалися з економістом та фінансовим аналітиком Олексієм Лупоносовим і розповідають, що буде з безробіттям в Україні після та під час війни.

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За словами експерта, у цій ситуації все залежить від того, як довго триватиме війна і яких руйнувань завдасть.

"На сьогодні вже фактично стали безробітними працівники у сфері освіти, чиновники, всі види надання послуг – ресторани, перукарні, манікюр. Все це нікому не потрібно – потрібні лише фундаментальні речі", – каже Лупоносов.

Під час війни важливі лише ті професії, без яких неможливо обійтися – люди, які підтримують критичну інфраструктуру, забезпечують населення найнеобхіднішим та стежать за порядком.

Виїзд населення за кордон

Проблем економіці додає масова евакуація людей за кордон, особливо в Польщу. Адже виїжджає насамперед працездатне населення і багато хто не захоче повернутись у зруйновані міста та бідність.

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В найближчому майбутньому виїдуть за кордон. 5 млн українців вважає експерт. А далі ситуація може розвиватися так:

  • якщо війна триватиме не більше місяця і не буде критичних руйнувань, то ці люди повернуться і намагатимуться зайняти ті сегменти економіки, з яких вони й вийшли;
  • якщо ж інфраструктура буде зруйнована і війна затягнеться на роки – вони знайдуть собі нішу за кордоном і не захочуть повертатися із "ситої Європи".

Що буде далі?

Тоді може початися два сценарії, якщо війна пройде швидко і з невеликими руйнуваннями – Україна може зіткнутися з безробіттям, оскільки люди повернуться, а робочих місць – немає.

Існує і другий варіант, якщо війна затягнеться, то може бути дефіцит робочих рук. Тому що більшість працездатного населення виїде і залишаться одні пенсіонери.

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На 2022 рік експерти прогнозували безробіття на рівні 10% у середньому, проте війна повернула ситуацію в інший бік і цей відсоток може зрости не вдвічі, не втричі, а у десятки разів.

"Все населення, яке не задіяне у критично-важливих сферах, залишиться без роботи. У нас така ситуація, що всі гілки вже зруйновані. Подивіться як руйнуються всі об'єкти нашої інфраструктури, заводи, фабрики", – каже експерт.

Багато залежить і від допомоги заходу, каже економіст, але не покладає особливих надій на це.

Затребувані співробітники після війни

Коли війна закінчиться, країні будуть потрібні люди, які будуть відбудовувати критичну інфраструктуру, тобто всі будівельні спеціальності.

Також будуть потрібні люди, які займаються сільським господарством, логістикою, управлінням (антикризові менеджери, менеджери середньої ланки), стверджує наш експерт.

Що відбувається у РФ

Раніше ми писали, що у незруйнованій війною Росії вже почалися проблеми через західні санкції. Крім шаленого курсу рубля росіян чекає безробіття та злидні, упевнені експерти Центру протидії дезінформації

Справа в тому, що з російського ринку вже пішли сотні міжнародних компаній, які давали тисячі робочих місць.

Наприклад, завод Renault-Nissan, що зупинився в Тольятті, давав Росії. 35 тис. робочих місць.

"Сьогодні" також писали, які компанії не хочуть співпрацювати з країною-агресором і розповідали, що буде з доларом після війни.

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