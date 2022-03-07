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Остаться без денег и работы: могут ли украинцев увольнять во время войны с РФ

Дарья Зиновая Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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7 марта, 11:42
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Рассказываем , могут ли компании уволить сотрудника во время военного положения и что делать, если это произошло
Что делать, если уволили с работы во время войны
Что делать, если уволили с работы во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцев не могут увольнять с работы или отправлять в неоплачиваемый отпуск во время военного положения. За такие действия работодатель можен понести наказание, предусмотренное украинским законодательством.

Об этом сообщается на сайте Окна Новости.

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Так, по словам корпоративного юриста Виталия Дацюка, если работодатель увольняет работника из-за военного положения в Украине, а компания не может обеспечить человека работой и заработной платой, и если это без оснований, предусмотренных Кодексом законов о труде, то увольнение будет рассматриваться как уголовное правонарушение.

Уволенному сотруднику лучше дождаться окончания войны и тогда уже пожаловаться на свое увольнение в соответствующие правоохранительные органы. Согласно Уголовному кодексу, работодатель можен понести наказание по статье 172 – грубое нарушение законодательства о труде.

В условиях войны с Российской Федерацией многие украинцы отказались от официальной работы из-за того, что были призваны в ряды вооруженных сил. Как объясняет руководитель консалтинговой компании UDC Юрий Балога, мобилизация – тоже не повод для компании увольнять сотрудника.

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"Если работник мобилизуется, его не имеют права увольнять, за ним сохраняется среднемесячный расчет, ему должны выплачивать заработную плату. Будет ли это компенсироваться от государства — пока неясно, но должно было бы компенсироваться", рассказал Балога.

Кроме того, у работодателя нету причин принудительно отправить работника в отпуск за свой счет во время военного положения.

По словам первого заместителя начальника управления Гоструда в Закарпатской области Василия Грицика, условия ограничены "Указом Президента О введении военного положения в Украине".

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В Указе ограничены определенные права, определенные Конституцией Украины в статьях 42, 43, 44.

Но статья 45 здесь не предусмотрена и, в принципе, за работниками остается право на ежегодный отпуск.

В частном бизнесе сейчас рекомендуется работодателям использовать все правовые механизмы, чтобы сохранить за работником его место работы.

Нужно ли оплачивать коммуналку во время войны?

Война в Украине – не повод не оплачивать коммунальные услуги, но некоторые послабления все же есть – за просрочку оплаты платежей не начисляется ни одна пеня и штрафы.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев подтвердил, что Кабмин запретил начисление, взыскание штрафов в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилищно-коммунальные услуги в условиях военного положения.

То есть вы можете оплачивать коммуналку по возможности, а если ее нет – сделать это после войны.

"Сегодня" также писали, как получить пенсию во время войны, и рассказывали, как мир помогает нам сражаться с врагом.

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