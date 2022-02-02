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Шикують чи виживають на останні? На які зарплати українці гарують у 2022 році

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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2 лютого, 11:51
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Розповідаємо, де платять найбільше, а де навіть і середньої зарплати не отримують
Робота в Україні
Робота в Україні / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

У топі рейтингу за рівнем заробітної плати у січня 2022 року традиційно опинилися ІТ-спеціалісти та керівники, натомість антирейтинг очолили студенти і бухгалтери.

Про це "Сьогодні" інформують фахівці кадрового порталу grc.ua.

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Рейтинг спеціалістів, що отримували найвищі зарплати в Україні:

  1. ІТ-спеціалісти. В середньому у січні 2022 року їм пропонували 60 200 грн, натомість середня заробітна плата 2021 року зафіксована на рівні 53 980 грн;
  2. Вищий менеджмент, керівники. У січні 2022 року їм пропонували менше, ніж в середньому у 2021 році (41100 грн проти 43607 грн відповідно);
  3. Галузь консультування. У січні таким фахівцям пропонували в середньому 32200 грн та 26203 грн;
  4. Інсталяція і сервіс. Фахівці цієї сфери у січні 2022 року отримали 27800 грн;
  5. Юристи. Минулого місяця їм платили в середньому 25600 грн.

Рейтинг зарплат
Рейтинг зарплат / Фото: grc.ua

У списку антирейтингу за зарплатами січня 2022 року опинилися:

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  • люди на початку карʼєри та студенти. Від пропонованих зарплат у них причин для радості немає. Їм роботодавці пропонують менше середньої зарплати по Україні — 11 000 грн;
  • туризм, готелі, ресторани — 12400 грн;
  • адміністративний персонал — 12 700 грн;
  • бухгалтери — 13 600 грн;
  • домашній персонал — 13 700 грн.

Рейтинг зарплат
Рейтинг зарплат / Фото: grc.ua

Безперспективні професії

До списку безперспективних професій, за словами економістів, в Україні входять:

  • касири;
  • охоронці;
  • секретарі;
  • фасувальники;
  • працівники банків.

Вказані вище професії в майбутньому зникнуть, а причиною цього стане розвиток ІТ-технологій та автоматизація виробництва.

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Кадровики радять таким фахівцям уже нині планувати перекваліфікацію.

Нагадаємо, що в Україні однією з найбільш високооплачуваних на сьогодні вважається професія Team lead, Senior Media Buyer (арбітраж Facebook). Таким працівникам платять до 500 тис грн в одні руки.

Раніше ми розповідали, чому популярна служба доставляння масово скорочує своїх працівників.

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