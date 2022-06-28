Із 1 липня виплати на дітей зростуть: який мінімальний розмір аліментів

З наступного місяця мінімальний розмір аліментів на дитину стане більшим

Суми аліментів в Україні зростуть разом з прожитковим мінімумом / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні

Із 1 липня в Україні збільшується прожитковий мінімум, а разом із ним – і мінімальний розмір аліментів на дитину та інші соцвиплати.

Як повідомили у пресслужбі Західного міжрегіонального управління Мін’юсту, за законом, мінімальна сума виплат на одну дитину не може бути меншою за половину прожиткового мінімуму, розраховуваного для дитини відповідного віку.

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За цією формулою, мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину віком до 6 років становитиме 1100,5 грн. Для дітей від 6 до 18 років сума трохи більша – 1372 грн.

Процес зміни грошових надходжень відбувається автоматично, тож до органів виконавчої служби додатково звертатися не потрібно.

Водночас максимальний розмір аліментів дорівнює десятьом прожитковим мінімумам на дитину відповідного віку. Батьки можуть виплачувати більшу суму за встановлену, якщо пропишуть це в договорі.

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Чому виплати переселенцям затримують

Внутрішньо переміщені особи отримують грошову допомогу від держави, але декому гроші можуть не прийти вчасно, навіть якщо заявку оформили кілька місяців тому. У Мінсоцполітики пояснюють затримки двома факторами.

По-перше, заявок багато, тож і документів немало. Відтак причина затримки може бути в тривалому процесі обробки даних.

"Кількість переміщених осіб в західні регіони більша у порівнянні з кількістю місцевого населення та спроможністю інфраструктури", – зазначив заступник глави Мінсоцполітики Віталій Музиченко.

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По-друге, у держави є різні пріоритети фінансування і тут перевага завжди надається сектору безпеки і оборони. Соціальні видатки теж входять у сферу пріоритетів держави, усім обіцяють нарахувати виплати в повному обсязі.

"Сьогодні" раніше писали про те, яких нововведень очікувати українцям у липні, а також розповідали про зміни в одній з популярних мереж АЗС.