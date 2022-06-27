Пенсії українців чекають зміни – що буде з виплатами 1 липня

Розповідаємо, кому з українців можна розраховувати на підвищення пенсії

Українців чекає підвищення пенсій із 1 липня / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Українців чекає чергова індексація пенсій вже з 1 липня 2022 року.

Про це нагадав голова Міністерства фінансів Сергій Марченко у всеукраїнському телемарафоні.

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"Це наш основний та ключовий пріоритет. Кожного дня ми робимо все необхідне для того, щоб першочергові виплати – це пенсійні та соціальні – було здійснено", – сказав Марченко.

Як зміняться виплати?

Нове підвищення обгрунтоване зростанням прожиткового мінімуму і стосується майже усіх категорій пенсіонерів.

"Будуть підвищені мінімальні пенсії для інвалідів війни. Розмір підвищення становитиме 600 грн. Буде підвищено надбавки за стаж понад норму, буде підвищено пенсійні виплати учасникам війни та ветеранам праці, буде підвищено на 80-100 грн., – розповіла раніше голова Мінсоцполітики Марина Лазебна.

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У зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму, збільшить і мінімальна пенсія, хоч і не значно – на 93 грн, до 2027 грн.

Максимальна пенсія зросте з 19340 до 20270 грн (підвищення складе 930 грн).

Хто може втратити пенсію?

Раніше ми розповідали, що коли людина, яка мала пенсію, отримала статус зниклої безвісти за особливих обставин особи, то виплати зупиняються.

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Зазначається, що статус вважається чинним з моменту, коли відомості про особу внесли у Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, що містяться у заяві про факт зникнення.

Однак пенсію можна відновити, якщо особисто звернутись до органів Пенсійного фонду України.

"Сьогодні" раніше писали, як отримати пенсію українцям із-за кордону і розповідали, що потрібно робити, аби отримати посвідчення після призначення пенсії.