Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🛬 Порошенко повертається ☢ Аварія на "Стиролі" ⚽ Звільнення Шевченка 😡 Кібернапад на Україну
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Родичам деяких українців дзвонять із банків – що робити та як не підставити близьких

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Team Lead Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 січня, 14:28
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Експерт розповів "Сьогодні", коли співробітники банків можуть дзвонити вашим родичам і що їм потрібно відповідати
Розповідаємо, навіщо банки дзвонять родичам і що питають про вас
Розповідаємо, навіщо банки дзвонять родичам і що питають про вас / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Процес кредитного скорингу, коли оцінюється платоспроможність людини, яка бажає отримати позику, в Україні автоматизований. Спеціальний алгоритм пропускає отримані дані та видає свій вердикт, проте іноді співробітники банків дзвонять і родичам.

Як розповів "Сьогодні" аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак, як правило, однієї наданої в анкеті інформації та тієї, що банківська система може знайти у доступних джерелах, цілком достатньо.

Реклама

Спеціальний алгоритм пропускає такі дані:

  • вік;
  • сімейний стан;
  • рівень прибутку;
  • кредитна історія;
  • місце проживання;
  • тривалість перебування на цьому робочому місці тощо.

"Проте, якщо виникнуть сумніви щодо достовірності даних або у людини відсутня кредитна історія, то співробітники банку можуть уточнити інформацію щодо контактних телефонів, залишених здобувачем", – каже Максим Орищак.

Найчастіше це у разі бажання отримати кредитні гроші для великої покупки, наприклад, автомобіля чи нерухомості, оскільки у разі ризик неповернення грошей суттєво зростає.

Реклама

Кому можуть дзвонити і що питати?

Як пояснює Максим Орищак, зателефонувати можуть додому чи на роботу. У будь-якому випадку питання стосуватимуться лише тієї інформації, яку людина вказала в анкеті.

"Якоїсь імпровізації або розмов на абстрактні теми не відбувається. Якщо відповіді колег або домочадців збігаються з інформацією від заявника, то турбуватися не варто. Якщо ж виникнуть серйозні відмінності щодо розміру зарплати, тривалості роботи, посади або особистих відносин із співмешканцями, то прийде відмова", – зазначає аналітик.

Йдеться саме про серйозні відмінності, тоді як до очевидних застережень або невеликих неточностей у датах і цифрах поставляться з розумінням. Аналітик рекомендує не нервувати і розмовляти з представником банку, дотримуючись етикету ділового спілкування.

Реклама

Повідомлення про кредити в "Дії"

На початку січня "Дія" почала повідомляти про нові кредити та перевірки кредитної історії у додатку. Це допоможе українцям захиститись від кредитних шахраїв. Тепер про нові кредити на вас та перевірку кредитної історії, обов'язкової для отримання кредиту, ви можете дізнатися миттєво у додатку – вам прийде повідомлення.

Оновлювати програму не потрібно, функцію вже встановлено за замовчуванням. У Мінцифри радять її не вимикати.

Також ми писали про те, що українці масово беруть мікрокредити лише за 2021 рік – на 49 млрд грн, і це – рекорд. За даними Нацбанку, це на 261 млн. більше, ніж у 2020 році.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Юлія Ляхова Родичам деяких українців дзвонять із банків – що робити та як не підставити близьких Юлія Ляхова · Team Lead Гроші Сьогодні
Софія Зінов’єва Українця змушують платити за чужу землю – що відбувається Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Польща вабить все більше українських заробітчан: кому готові платити космічні гроші Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Головне в Україні
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.95

Російський рубль (₽)

0.3643

Євро (€)

31.99

#людина_цього_дня
17 січня. Мухаммед Алі. Рівно 80 років тому народився Касіус Клей – американський боксер, один із найвидатніших світових спортсменів, відомий як Мухаммед Алі…
На зустріч із героєм!
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Тель-Авів!
Дізнатись про новий напрямок

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Рейтинг ВВП
Хто "жирує" найбільше
А що з Україною?
Комуналка
Скільки платитимемо за доставку газу?
Дізнатися!
Опитування
Фінансовий гороскоп на 2022
Гороскоп про гроші для всіх знаків
Хто розбагатіє?
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,08
30,08
28,75
19,07
31,45
30,95
30,00
18,30
31,50
31,00
30,00
18,32
31,79
31,38
30,04
19,48
34,49
31,79
31,13
18,79
35,99
32,91
32,15
19,64
35,99
32,91
32,15
19,36
35,99
32,91
32,15
19,64
36,97
32,91
33,97
19,68
37,09
31,89
29,89
19,01

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти