Родственникам некоторых украинцев звонят из банков – что делать и как не подставить близких

Процесс кредитного скоринга, когда оценивается платежеспособность человека, желающего получить займ, в Украине автоматизирован. Специальный алгоритм пропускает полученные данные и выдает свой вердикт, однако иногда сотрудники банков звонят и родственникам.
Как рассказал "Сегодня" аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак, как правило, одной предоставленной в анкете информации и той, что банковская система может найти в доступных источниках, вполне достаточно.
Специальный алгоритм пропускает такие данные:
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- возраст;
- семейное положение;
- уровень дохода;
- кредитная история;
- место жительства;
- продолжительность нахождения на текущем рабочем месте и тд.
"Тем не менее, если возникнут сомнения в достоверности данных или у человека отсутствует кредитная история, то сотрудники банка могут уточнить информацию по контактным телефонам, оставленными соискателем", – говорит Максим Орыщак.
Чаще всего происходит это в случае желания получить кредитные деньги для крупной покупки, например, автомобиля или недвижимости, так как в этом случае риск невозврата денег существенно возрастает.
Кому могут звонить и что спрашивать?
Как объясняет Максим Орыщак, позвонить могут домой или на работу. В любом случае вопросы будут касаться только той информации, которую человек указал в анкете.
"Какой-то импровизации или разговоров на отвлеченные темы не происходит. Если ответы коллег или домочадцев совпадают с информацией от заявителя, то беспокоиться не стоит. Если же возникнут серьезные отличия по части размера зарплаты, длительности работы, занимаемой должности или личных отношений с сожителями, то придет отказ", – отмечает аналитик.
Речь идет именно о серьезных различиях, в то время как к очевидным оговоркам или небольшим неточностям в датах и цифрах отнесутся с пониманием. Аналитик рекомендует не нервничать и разговаривать с представителем банка придерживаясь этикета делового общения.
Уведомления о кредитах в "Дії"
В начале января "Дія" начала уведомлять о новых кредитах и проверке кредитной истории в приложении. Это поможет украинцам защититься от кредитных мошенников. Теперь о новых кредитах на вас и проверке кредитной истории, обязательной для получения кредита, вы можете узнать мгновенно в приложении – вам придет уведомление.
Обновлять приложение не нужно, функция уже установлена по умолчанию. В Минцифры советуют ее не выключать.
Также мы писали о том, что украинцы массово берут микрокредиты, только за 2021 год – на 49 млрд грн, и это – рекорд. По данным Нацбанка, это на 261 млн больше, чем в 2020 году.