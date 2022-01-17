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Родственникам некоторых украинцев звонят из банков – что делать и как не подставить близких

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17 января, 14:28
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Эксперт рассказал "Сегодня", когда сотрудники банков могут звонить вашим родственникам и что им нужно отвечать
Рассказываем, зачем банки звонят родственникам и что спрашивают о вас
Рассказываем, зачем банки звонят родственникам и что спрашивают о вас / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Процесс кредитного скоринга, когда оценивается платежеспособность человека, желающего получить займ, в Украине автоматизирован. Специальный алгоритм пропускает полученные данные и выдает свой вердикт, однако иногда сотрудники банков звонят и родственникам.

Как рассказал "Сегодня" аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак, как правило, одной предоставленной в анкете информации и той, что банковская система может найти в доступных источниках, вполне достаточно.

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Специальный алгоритм пропускает такие данные:

  • возраст;
  • семейное положение;
  • уровень дохода;
  • кредитная история;
  • место жительства;
  • продолжительность нахождения на текущем рабочем месте и тд.

"Тем не менее, если возникнут сомнения в достоверности данных или у человека отсутствует кредитная история, то сотрудники банка могут уточнить информацию по контактным телефонам, оставленными соискателем", – говорит Максим Орыщак.

Чаще всего происходит это в случае желания получить кредитные деньги для крупной покупки, например, автомобиля или недвижимости, так как в этом случае риск невозврата денег существенно возрастает.

Кому могут звонить и что спрашивать?

Как объясняет Максим Орыщак, позвонить могут домой или на работу. В любом случае вопросы будут касаться только той информации, которую человек указал в анкете.

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"Какой-то импровизации или разговоров на отвлеченные темы не происходит. Если ответы коллег или домочадцев совпадают с информацией от заявителя, то беспокоиться не стоит. Если же возникнут серьезные отличия по части размера зарплаты, длительности работы, занимаемой должности или личных отношений с сожителями, то придет отказ", – отмечает аналитик.

Речь идет именно о серьезных различиях, в то время как к очевидным оговоркам или небольшим неточностям в датах и цифрах отнесутся с пониманием. Аналитик рекомендует не нервничать и разговаривать с представителем банка придерживаясь этикета делового общения.

Уведомления о кредитах в "Дії"

В начале января "Дія" начала уведомлять о новых кредитах и проверке кредитной истории в приложении. Это поможет украинцам защититься от кредитных мошенников. Теперь о новых кредитах на вас и проверке кредитной истории, обязательной для получения кредита, вы можете узнать мгновенно в приложении – вам придет уведомление.

Обновлять приложение не нужно, функция уже установлена по умолчанию. В Минцифры советуют ее не выключать.

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Также мы писали о том, что украинцы массово берут микрокредиты, только за 2021 год – на 49 млрд грн, и это – рекорд. По данным Нацбанка, это на 261 млн больше, чем в 2020 году.

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