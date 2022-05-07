ПриватБанк, ПУМБ чи Monobank? Де найвигідніше обміняти долар 7 травня

ПриватБанк, ПУМБ чи Monobank оновили курс валют. Він дещо відрізняється від зафіксованого НБУ (29,25 грн за долар).
"Сьогодні" розповість вам, де можна вигідно обміняти валюту.
Згідно з інформацією онлайн-банкінгу, курс долара (станом на 7 травня) такий:
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- ПриватБанк – 29,25/31,34 грн;
- Monobank – 29,50/31,20 грн;
- ПУМБ – 29,25/29,25 грн.
Курс євро:
- ПриватБанк – 31,50/32,46 грн;
- Monobank – 31,82/32,6 грн;
- ПУМБ – 30,91/30,91 грн.
Період "дорогого долара"
Глобальна валютна система входить у так званий період "дорогого долара".
За словами економіста Олексія Куща, американський долар зміцнюється до євро і всі експерти прогнозують, що скоро ми можемо побачити так званий валютний паритет, тобто 1 доллар = 1 євро.
"Долар зміцнюється майже до всіх іноземних валют. Це відбувається тому, що змінюється монетарна політика, яку проводить Федеральна резервна система Сполучених Штатів Америки", – каже експерт.
Якщо раніше ФРС притримувалась майже нульових відсоткових ставок, зараз вони почали їх збільшувати, і ми ще не знаємо, наскільки зросте базова ставка у травні.
Раніше ми розповідали, чому євро стрімко втрачає популярність, а також писали, чи варто зберігати гроші під час війни в доларах.