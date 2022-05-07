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ПриватБанк, ПУМБ или Monobank? Где выгоднее всего обменять доллар 7 мая

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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7 мая, 11:46
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Рассказываем, как изменилась стоимость валюты 7 мая и где можно выгодно обменять ее
Сколько стоит доллар в украинских банках
Сколько стоит доллар в украинских банках / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

ПриватБанк, ПУМБ или Monobank обновили курс валют. Он несколько отличается от зафиксированного НБУ (29,25 грн/доллар).

"Сегодня" расскажет вам, где можно выгодно обменять валюту.

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Согласно информации онлайн-банкинга, курс доллара (по состоянию на 7 мая) таков:

  • ПриватБанк – 29,25/31,34 грн;
  • Monobank – 29,50/31,20 грн;
  • ПУМБ – 29,25/29,25 грн.

Курс евро:

  • ПриватБанк – 31,50/32,46 грн;
  • Monobank – 31,82/32,6 грн;
  • ПУМБ – 30,91/30,91 грн.

Период "дорогого доллара"

Глобальная валютная система входит в так называемый период "дорогого доллара".

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По словам экономиста Алексея Куща, американский доллар укрепляется к евро и все эксперты прогнозируют, что скоро мы можем увидеть так называемый валютный паритет, то есть 1 доллар=1 евро.

"Доллар укрепляется почти ко всем иностранным валютам. Это происходит потому, что меняется монетарная политика, проводимая Федеральной резервной системой Соединенных Штатов Америки", – говорит эксперт.

Если ранее ФРС придерживалась почти нулевых процентных ставок, то сейчас она начала их увеличивать, и мы еще не знаем, как вырастет базовая ставка в мае.

Раньше мы рассказывали, почему евро стремительно теряет популярность, а также писали, стоит ли хранить деньги во время войны в долларах.

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