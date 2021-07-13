ПриватБанк позбувся держпаперів на 11,5 млрд гривень

Державні банки виявилися лідерами по скороченню портфелів ОВДП, зате західні фінустанови все активніше дають державі в борг

Держбанки позбуваються ОВДП / Фото: уніан, ZN.ua, НБУ

Державний ПриватБанк скоротив портфель держоблігацій внутрішньої позики (ОВДП) на 4,5 млрд гривень за місяць. За два місяць банк "злив" ОВДП на 11,5 млрд гривень. Втім, "Приват" все ще залишається найбільшим утримувачем держпаперів серед усіх банків України.

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Такі дані оприлюднені на сайті Національного банку України (НБУ) за травень 2021 року. Це останнє оновлення інформації.

В цілому за підсумками травня портфель вкладень банків в ОВДП скоротився на 8,9 млрд – до 515,4 млрд грн. ТОП-3 банків, які скоротили портфель ОВДП:

ПриватБанк (4,53 млрд грн). Ощадбанк (4,18 млрд грн). Укрексімбанк (3,7 млрд грн).

А поки держбанки позбувалися від держпаперів, фінустанови із західним капіталом, навпаки, нарощували портфелі. Так, лідером за приростом став Укрсиббанк (+1,3 млрд грн). Також збільшили портфелі Сітібанк (+690 млн грн), який місяцем раніше скоротив портфель ОВДП, і ОТП Банк (+492 млн грн).

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП, укр. – ОВДП) – цінні папери, які випускаються державою для покриття дефіциту державного бюджету. Фактично для держави це одна з форм кредиту, який воно бере у громадян або юридичних осіб. А для покупців ОВДП – альтернатива депозитним вкладам, яка дозволяє заробити на відсотках.

Нагадаємо, раніше ПриватБанк і Ощадбанк потрапили на перші місця в списку найприбутковіших банків України. Причому ПриватБанк лідирує з сильним відривом – його прибуток виявився майже в 4,5 рази вище, ніж в Ощадбанку.

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