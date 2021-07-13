Українська
$ 27,29
32,35
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

ПриватБанк избавился от госбумаг на 11,5 млрд гривен

13 июля 2021 16:01

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Государственные банки оказались лидерами по сокращению портфелей ОВГЗ, зато западные финучреждения все активнее дают государству в долг

Госбанки избавляются от ОВГЗ

Госбанки избавляются от ОВГЗ / Фото: УНИАН, ZN.ua, НБУ

Государственный ПриватБанк сократил портфель гособлигаций внутреннего займа (ОВГЗ) на 4,5 млрд гривен за месяц. За два месяц банк "слил" ОВГЗ на 11,5 млрд гривен. Впрочем, "Приват" все еще остается самым крупным держателем госбумаг среди всех банков Украины.

Реклама

Такие данные обнародованы на сайте Национального банка Украины (НБУ) за май 2021 года. Это последнее обновление информации.

В целом по итогам мая портфель вложений банков в ОВГЗ сократился на 8,9 млрд – до 515,4 млрд грн. ТОП-3 банков, которые сократили портфель ОВГЗ:

  1. ПриватБанк (4,53 млрд грн).
  2. Ощадбанк (4,18 млрд грн).
  3. Укрэксимбанк (3,7 млрд грн).

А пока госбанки избавлялись от госбумаг, финучреждения с западным капиталом, наоборот, наращивали портфели. Так, лидером по приросту стал Укрсиббанк (+1,3 млрд грн). Также увеличили портфели Ситибанк (+690 млн грн), который месяцем ранее сократил портфель ОВГЗ, и ОТП Банк (+492 млн грн).

Не пропусти!
Никто на Евро не обыграл этих двоих! Уникальное достижение непроходимых центурионов Италии
Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини с трофеем Евро-2020
  • Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ, укр. – ОВДП) – ценные бумаги, которые выпускаются государством для покрытия дефицита государственного бюджета. Фактически для государства это одна из форм кредита, который оно берет у граждан или юридических лиц. А для покупателей ОВГЗ – альтернатива депозитным вкладам, которая позволяет заработать на процентах.

Напомним, ранее ПриватБанк и Ощадбанк попали на первые места в списке самых прибыльных банков Украины. Причем ПриватБанк лидирует с сильным отрывом – его прибыль оказалась почти в 4,5 раза выше, чем в Ощадбанка.

Реклама

О чем еще говорят в Украине и мире 13 июля, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

ПриватБанк и Monobank в списке. В каких банках Украины начали блокировать счета за долги
ПриватБанк и Monobank в списке. В каких банках Украины начали блокировать счета за долгиФинансы
Валютный резерв Украины вырос на полмиллиарда долларов: в чем причина
Валютный резерв Украины вырос на полмиллиарда долларов: в чем причинаФинансы
Украинцам не нужны доллары. Почему курс снова упал и надолго ли это
Украинцам не нужны доллары. Почему курс снова упал и надолго ли этоФинансы
Новые деньги, новые карточки и открытый доступ к счетам клиентов – что изменит закон о платежных услугах
Новые деньги, новые карточки и открытый доступ к счетам клиентов – что изменит закон о платежных услугахЭкономика
Доллар и евро стали еще дешевле: официальный курс
Доллар и евро стали еще дешевле: официальный курсФинансы
Украинцам разрешили рассчитываться карточкой за наличные доллары и евро
Украинцам разрешили рассчитываться карточкой за наличные доллары и евроФинансы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять