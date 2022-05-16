Приват24 "помер"? У роботі додатку стався черговий збій

Інформації щодо причин збою поки немає

Збої в роботі спостерігаються і в інтернет-банкінгу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Клієнти ПриватБанку скаржаться на неможливість увійти в додаток та скористатися послугами Приват24.

Про це повідомили у пресслужбі установи.

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Коли намагаєшся увійти в мобільний додаток, то спершу досить довго грузить, а згодом спливає інформація від банку про регламентні роботи.

"Шановний клієнте, перепрошуємо за тимчасові незручності. Проводяться регламентні роботи", — йдеться в повідомленні.

Інформація від банку / Фото: скріншот

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Як повідомили у банку, фахівці наразі працюють над усуненням збою і впродовж години ситуація налагодиться.

З інтернет-банкінгом теж спостерігалися певні проблеми. Оскільки підтвердження входу приходить в додаток, який відповідно не працює.

Шахраї полюють на клієнтів ПриватБанку

ПриватБанк попередив українців разом з кіберполіцію про шахрайські сайти, які маскуються під сайт банку і порталу "Дія".

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Аферисти розсилають українцям повідомлення та запрошення скористатися фейковим ботом "Дія" під приводом отримання державної допомоги ВПО.

"Користувачам фейкового телеграм боту далі пропонують перейти за посиланнями на фішінгові сайти, які незаконно використовують айдентику ПриватБанку та Приват24", – повідомляють у банку.

Перехід за такими посиланнями є дуже небезпечним, оскільки шахраї крадуть і використовують дані карток, які ви ввели, для викрадення коштів із них. У жодному разі не переходьте за сторонніми посиланнями та користуйтеся лише офіційними сторінками.

Раніше ми також розповідали, як пенсіонерка втратила всю свою пенсію, яку зберігала на картці ПриватБанку, а також писали про випуск ПриватБанком нової картки "Простір".