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MasterCard ПриватБанка или Visa Monobank? Какой картой выгоднее всего рассчитываться за границей

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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7 мая, 18:38
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Рассказываем о том, карту какой платежной системы и банка брать с собой за границу
Обычно все зависит от курса валют в выбранном вам банке.
Обычно все зависит от курса валют в выбранном вам банке. / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Ведущие украинские банки, такие как: ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ или Monobank, имеют в своем арсенале функцию открытия счета в разных валютах мира, в основном большинство предлагает долларовый или евро. Это поможет вам избежать лишних трат.

Как рекомендуют в ПриватБанке, стоит оплачивать товары и услуги по выгодному курсу, избегая двойной конвертации. Так, в некоторых магазинах за рубежом вас могут спросить, в какой валюте вы хотите произвести оплату.

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"Всегда выбирайте валюту страны, в которой находится. Если у вас карта в гривне, а цена установлена в евро, рассчитывайтесь только в евро. С вашей карты будет списана эквивалентная сумма в гривне по курсу банка без комиссий! — информируют в ПриватБанке.

Если заплатить в гривне, зарубежный банк, терминал которого установлен в магазине, обменяет гривну на евро по своему курсу, который обычно выше, чем в украинских банках.

Эти простые правила помогут вам выгодно покупать товары или платить за услуги за рубежом с карт украинских банков, независимо от того, какое именно это учреждение. Дальше дело зависит от курса валют того или иного дня.

В каком банке курс валют наиболее выгоден?

По состоянию на 7 мая, по данным с официальных сайтов банков, при оплате картой банки снимают по следующему курсу:

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  • ПриватБанк: доллар – 31,3 грн, злотый – 7,2 грн, евро – 33,1 грн;
  • Ощадбанк: доллар – 32,1 грн, злотый – 7,2 грн, евро – 33,9 грн;
  • ПУМБ: доллар – 32,1 грн, злотый – 6,57, евро – 33,8 грн;
  • Monobank: доллар – 31,2 грн, злотый – 7 грн, евро – 32,9 грн.

ПриватБанк меняет условия с 1 июня

С 1 июня 2022 года ПриватБанк возвращает обязательный ежемесячный платеж за использование кредитных средств для клиентов.

Клиент банка может до конца мая не вносить обязательный платеж, если он испытывает трудности с деньгами.

"Но если пополните кредитку, мы будем вам очень благодарны. С июня же обязательный платеж вернется. А об условиях пользования средствами в июне мы сообщим отдельно", — заметили в банке.

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Напомним, что с 1 марта по 1 июня 2022 года ПриватБанк (как и ряд других) ввел кредитные каникулы, предоставлявшие право физлицам не вносить обязательный минимальный платеж, а банк, в свою очередь, не штрафовал за просроченные платежи.

С 1 апреля ПриватБанк частично вернул некоторые тарифы, снизив их по сравнению с довоенным уровнем: льготный размер кредитной ставки установили вдвое меньше — на уровне 1,7%.

Напомним, что ПриватБанк начал возвращать вклады своим клиентам. Речь идет о деньгах, которые они вкладывали в ликвидированные банки.

Раньше мы писали, что Raiffeisen Bank может выйти из рынка РФ.

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