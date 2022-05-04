ПриватБанк массово возвращает деньги клиентам – что происходит

ПриватБанк начал возвращать вклады своим клиентам. Речь идет о деньгах, которые они вкладывали в ликвидированные банки.
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Ранее Верховная Рада приняла закон о гарантированном возврате клиентам банков 100% денежного вклада при ликвидации финучреждения во время действия военного положения.
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До начала полномасштабной войны гарантированная сумма возврата составила 200 тыс. грн, а теперь вернут все деньги, независимо от их количества.
Денежные средства возвращают из Фонда гарантирования вкладов физических лиц, и ПриватБанк как раз является его членом.
Именно через это финучреждение можно вернуть деньги из ликвидированных банков.
Ликвидировали с начала войны всего два банка, у которых были российские корни.
Для того чтобы получить свои средства через ПриватБанк, нужно быть его клиентом. Далее все можно сделать онлайн через приложение "Приват24" или чат-бот в мессенджерах.
Обновление "Приват24"
В мае приложение в очередной раз обновилось, на этот раз к нему добавили новый раздел "Сбережения" (находится в меню "Сервисы").
Там можно открыть депозиты и управлять ими дистанционно.
В меню "Профиль клиента" теперь можно сменить логин и при необходимости обновить финансовый номер.
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