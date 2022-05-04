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ПриватБанк массово возвращает деньги клиентам – что происходит

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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4 мая, 09:51
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Рассказываем, кому ПриватБанк начал возвращать деньги из Фонда гарантирования вкладов физических лиц
ПриватБанк начал выплачивать деньги клиентам ликвидированных банков
ПриватБанк начал выплачивать деньги клиентам ликвидированных банков / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

ПриватБанк начал возвращать вклады своим клиентам. Речь идет о деньгах, которые они вкладывали в ликвидированные банки.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

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Ранее Верховная Рада приняла закон о гарантированном возврате клиентам банков 100% денежного вклада при ликвидации финучреждения во время действия военного положения.

До начала полномасштабной войны гарантированная сумма возврата составила 200 тыс. грн, а теперь вернут все деньги, независимо от их количества.

Денежные средства возвращают из Фонда гарантирования вкладов физических лиц, и ПриватБанк как раз является его членом.

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Именно через это финучреждение можно вернуть деньги из ликвидированных банков.

Ликвидировали с начала войны всего два банка, у которых были российские корни.

Для того чтобы получить свои средства через ПриватБанк, нужно быть его клиентом. Далее все можно сделать онлайн через приложение "Приват24" или чат-бот в мессенджерах.

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Обновление "Приват24"

В мае приложение в очередной раз обновилось, на этот раз к нему добавили новый раздел "Сбережения" (находится в меню "Сервисы").

Там можно открыть депозиты и управлять ими дистанционно.

В меню "Профиль клиента" теперь можно сменить логин и при необходимости обновить финансовый номер.

О других новинках в "Приват24" читайте в нашем материале, а также узнайте все о подключении к приложению международной платежной системы Payoneer.

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