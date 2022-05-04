ПриватБанк меняет условия — к чему готовиться украинцам с 1 июня

С 1 июня 2022 года ПриватБанк возвращает обязательный ежемесячный платеж за использование кредитных средств для клиентов.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
По предоставленной информации, клиент банка может до конца мая не вносить обязательный платеж, если он испытывает трудности с деньгами.
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"Но если пополните кредитку, мы будем вам очень благодарны. С июня же обязательный платеж вернется. А об условиях пользования средствами в июне мы сообщим отдельно", — заметили в банке.
Напомним, что с 1 марта по 1 июня 2022 года ПриватБанк (как и ряд других) ввел кредитные каникулы, предоставлявшие право физлицам не вносить обязательный минимальный платеж, а банк, в свою очередь, не штрафовал за просроченные платежи.
С 1 апреля ПриватБанк частично вернул некоторые тарифы, снизив их по сравнению с довоенным уровнем: льготный размер кредитной ставки установили вдвое меньше — на уровне 1,7%.
Проценты начисляются в апреле и мае, но до 1 июня погашение платежа не будет обязательным.
ПриватБанк массово возвращает деньги своим клиентам
ПриватБанк начал возвращать вклады своим клиентам. Речь идет о деньгах, которые они вкладывали в ликвидированные банки.
Ранее Верховная Рада приняла закон о гарантированном возврате клиентам банков 100% денежного вклада при ликвидации финучреждения во время действия военного положения.
До начала полномасштабной войны гарантированная сумма возврата составила 200 тыс. грн, а теперь вернут все деньги, независимо от их количества.
Денежные средства возвращают из Фонда гарантирования вкладов физических лиц, и ПриватБанк как раз является его членом.
Для того чтобы получить свои средства через ПриватБанк, нужно быть его клиентом. Далее все можно сделать онлайн через приложение "Приват24" или чат-бот в мессенджерах.
Раньше мы рассказывали, что ПриватБанк запустил новую полезную услугу.
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