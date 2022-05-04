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ПриватБанк меняет условия — к чему готовиться украинцам с 1 июня

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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4 мая, 12:04
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Изменения в работе ПриватБанка будут в основном касаться клиентов, которые пользуются кредитными средствами
Изменения связанные с кредитными средствами
Изменения связанные с кредитными средствами / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

С 1 июня 2022 года ПриватБанк возвращает обязательный ежемесячный платеж за использование кредитных средств для клиентов.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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По предоставленной информации, клиент банка может до конца мая не вносить обязательный платеж, если он испытывает трудности с деньгами.

"Но если пополните кредитку, мы будем вам очень благодарны. С июня же обязательный платеж вернется. А об условиях пользования средствами в июне мы сообщим отдельно", — заметили в банке.

Напомним, что с 1 марта по 1 июня 2022 года ПриватБанк (как и ряд других) ввел кредитные каникулы, предоставлявшие право физлицам не вносить обязательный минимальный платеж, а банк, в свою очередь, не штрафовал за просроченные платежи.

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С 1 апреля ПриватБанк частично вернул некоторые тарифы, снизив их по сравнению с довоенным уровнем: льготный размер кредитной ставки установили вдвое меньше — на уровне 1,7%.

Проценты начисляются в апреле и мае, но до 1 июня погашение платежа не будет обязательным.

ПриватБанк массово возвращает деньги своим клиентам

ПриватБанк начал возвращать вклады своим клиентам. Речь идет о деньгах, которые они вкладывали в ликвидированные банки.

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Ранее Верховная Рада приняла закон о гарантированном возврате клиентам банков 100% денежного вклада при ликвидации финучреждения во время действия военного положения.

До начала полномасштабной войны гарантированная сумма возврата составила 200 тыс. грн, а теперь вернут все деньги, независимо от их количества.

Денежные средства возвращают из Фонда гарантирования вкладов физических лиц, и ПриватБанк как раз является его членом.

Для того чтобы получить свои средства через ПриватБанк, нужно быть его клиентом. Далее все можно сделать онлайн через приложение "Приват24" или чат-бот в мессенджерах.

Раньше мы рассказывали, что ПриватБанк запустил новую полезную услугу.

Также мы писали, что в "Приват24" появилась интересная функция, которая пригодится многим.

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