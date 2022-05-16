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Приват24 "умер"? В работе приложения произошел очередной сбой

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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16 мая, 15:56
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Информации о причинах сбоя пока нет
Сбои в работе наблюдаются и в интернет-банкинге
Сбои в работе наблюдаются и в интернет-банкинге / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Клиенты ПриватБанка жалуются на невозможность войти в приложение и воспользоваться услугами Приват24.

Об этом сообщили в пресс службе учреждения.

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Когда пытаешься войти в мобильное приложение, сначала оно достаточно долго грузить, а впоследствии всплывает информация от банка о регламентных работах.

"Уважаемый клиент, извиняемся за временные неудобства. Проводятся регламентные работы", – говорится в сообщении.

Информация от банка
Информация от банка / Фото: скриншот

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Как сообщили в банке, специалисты сейчас работают над устранением сбоя, и в течение часа ситуация наладится.

С интернет-банкингом тоже наблюдались определенные проблемы. Поскольку подтверждение входа приходит в приложение, которое соответственно не работает.

Мошенники охотятся за клиентами ПриватБанка

ПриватБанк предупредил украинцев вместе с киберполицией о мошеннических сайтах, которые маскируются под сайт банка и портал "Дія".

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Аферисты рассылают украинцам сообщения и приглашением воспользоваться фейковым ботом под видом получения государственной помощи для ВПЛ.

"Пользователям фейкового телеграмм-бота дальше предлагают перейти по ссылкам на фишинговые сайты, которые незаконно используют айдентику ПриватБанка и Приват24", – сообщают в банке.

Переход по таким ссылкам очень опасен, поскольку мошенники воруют и используют данные карт, которые вы ввели, для хищения средств из них. Ни в коем случае не переходите по посторонним ссылкам и пользуйтесь только официальными страницами.

Раньше мы также рассказывали, как пенсионерка потеряла всю свою пенсию, которую хранила на карте ПриватБанка, а также писали о выпуске ПриватБанком новой карты "Простір".

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