Приват24 "умер"? В работе приложения произошел очередной сбой

Клиенты ПриватБанка жалуются на невозможность войти в приложение и воспользоваться услугами Приват24.
Об этом сообщили в пресс службе учреждения.
Когда пытаешься войти в мобильное приложение, сначала оно достаточно долго грузить, а впоследствии всплывает информация от банка о регламентных работах.
"Уважаемый клиент, извиняемся за временные неудобства. Проводятся регламентные работы", – говорится в сообщении.
Как сообщили в банке, специалисты сейчас работают над устранением сбоя, и в течение часа ситуация наладится.
С интернет-банкингом тоже наблюдались определенные проблемы. Поскольку подтверждение входа приходит в приложение, которое соответственно не работает.
Мошенники охотятся за клиентами ПриватБанка
ПриватБанк предупредил украинцев вместе с киберполицией о мошеннических сайтах, которые маскируются под сайт банка и портал "Дія".
Аферисты рассылают украинцам сообщения и приглашением воспользоваться фейковым ботом под видом получения государственной помощи для ВПЛ.
"Пользователям фейкового телеграмм-бота дальше предлагают перейти по ссылкам на фишинговые сайты, которые незаконно используют айдентику ПриватБанка и Приват24", – сообщают в банке.
Переход по таким ссылкам очень опасен, поскольку мошенники воруют и используют данные карт, которые вы ввели, для хищения средств из них. Ни в коем случае не переходите по посторонним ссылкам и пользуйтесь только официальными страницами.
Раньше мы также рассказывали, как пенсионерка потеряла всю свою пенсию, которую хранила на карте ПриватБанка, а также писали о выпуске ПриватБанком новой карты "Простір".