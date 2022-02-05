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Україна не суперник! Скільки медсестрам платять у Польщі та Німеччині

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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5 лютого, 08:20
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Порівнюємо зарплати медсестер в Україні та в сусідніх країнах
Які зарплати у медсестер в Польщі, Німеччині та Україні
Які зарплати у медсестер в Польщі, Німеччині та Україні / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Спокуса заробити більше, шанс реалізуватися краще та отримати міжнародний досвід спонукають українських лікарів, медсестер виїжджати на заробітки за кордон. А слідом за заробітками і повна міграція.

"Сьогодні" дізналися, скільки заробляють медсестри в Німеччині та Польщі і порівняли із ситуацією в Україні. У цьому нам допомогла представниця Jooble Олена Кірільєвніна.

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В коментарі виданню експерт зазначила, що працевлаштування до країн ЄС зазвичай офіційне, а це в свою чергу є гарантією соціального та медичного страхування, а також усіх передбачених законом виплат. Розглянемо на прикладі Німеччини.

Медсестра/медбрат в Німеччині

За словами Олени Кірільєвніної та даними Jooble, в середньому медичному персоналу пропонують 3000 євро. Якщо говорити саме про медсестер, то їхня заробітна плата коливається від 2200 євро до 2800 євро. Цей показник варіюється залежно від досвіду кандидата, знання мови, робочого графіку чи регіону, в якому пропонують роботу.

Серед основних вимог, які вказують роботодавці у вакансіях:

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  • наявність медичної освіти (медична сестра, фельдшер);
  • офіційний досвід роботи – бажано від 1 року;
  • знання німецької мови, підтверджене міжнародним сертифікатом (на рівні мінімум В2).

Вакансії для українських лікарів в Німеччині також трапляються, але не часто, оскільки на такі посади приймають переважно кандидатів із Німеччини чи інших країн ЄС. Загалом запит на медперсонал є постійно, і останнім часом цей тренд збільшується.

З огляду на те, що працевлаштування офіційне, роботодавці пропонують соціальне та медичне страхування, а також усі передбачені законом соціальні виплати. У деяких вакансіях роботодавці також вказують, що у них передбачені стипендії для працівників, зазвичай не більше 300 євро.

Медсестра/медбрат в Польщі

У середньому медсетрам в Польщі пропонують 24-25 тис. грн. Трапляються вакансії, що пропонують і до 3 тис доларів. Звісно, для такої роботи потрібен широкий спектр вмінь, навичок, загалом досвіду.

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На прикладі однієї пропозиції розглянемо вимоги, які висуває роботодавець. У цьому випадку робота у Вроцлаві (зазначимо, що саме це місто пропонує велику кількість вакансій) із заробітною платою 24000-35000 грн та офіційним працевлаштуванням. Серед вимог:

  • диплом медсестри (роботодавець зауважує, що не фельдшера чи акушерки);
  • досвід за останні 5 років три роки;
  • знання польської мови на розмовному рівні;
  • вміння вести паперову документацію.

Представниця Jooble Олена Кірільєвніна також зазначила, що більшість вакансій розміщують кадрові агентства. Вони часто готові допомагати із робочою візою та забезпечити переїзд кандидата. Крім цього, агенції пропонують кандидатам підтримку в питанні проживання в перші місяці, курси з підвищення кваліфікації чи мовні курси для покращення мови.

До обіцяної зарплати далеко

Наостанок порівняємо, чим відрізняються умови праці у вищезгаданих країн та Україні. Зазначимо, що українським лікарям та молодшому медичному персоналу обіцяли підняти зарплати з 2022 року на 500% та 300%.

Згідно з постановою Кабміну, мінімальна зарплата для фахівців з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою має бути не меншою за 13 500 грн.

Проте на сайті Державного центру зайнятості можна знайти свіжі вакансії в державних медустановах, але пропоновані зарплати набагато нижче за обіцяні.

Суми варіюються від 6500 до 7000 грн, залежно від області країни. Найбільше пропонують у столиці, деякі зарплати доходять до 8-10 тисяч грн.

У приватних лікарнях ситуація, звісно, краща. Залежно від міста та рівня клініки молодшим медсестрам пропонують від 8 до 15 тис. грн.

Найменші зарплати в Україні

Згідно з даними сайту grc.ua, найменше в Україні отримує адміністративний персонал, середня зарплата становила близько 10 тис. грн.

Далі у рейтингу низьких доходів:

  • робітники (11 900 грн);
  • співробітники-початківці (12 161 грн);
  • працівники у сфері медицини (13 047 грн);
  • сфера туризму та ресторанного бізнесу (13 198 грн).

Нагадаємо, спростивши процедуру працевлаштування, Польща збільшила кількість вʼїздів трудових мігрантів, зокрема і українців.

Раніше ми розповідали реальні історії українських лікарів, доля яких закинула працювати до Німеччини.

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