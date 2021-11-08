Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
↪ Повернення Авакова 🔥 Шеыва - тренер в Італії! 💉 Депутати - антивакцинатори 🚫 Жорсткий карантин
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Поки дзвонила до банку, витратила всі гроші. Чому у ПриватБанку не можуть допомогти жертві шахраїв

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
8 листопада, 11:18
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Шахраї спустошили карту українки – зняли 800 разів по 24,99 грн
Українці порадили згадати, чи не мав хтось доступу до її картки
Українці порадили згадати, чи не мав хтось доступу до її картки / Фото: Колаж: Сьогодні

Шахраї вкрали з картки клієнтки ПриватБанку 20 500 гривень – для цього вони провели 800 транзакцій.

Про це українка Марина Румянцева написала на сайті Мінфіну.

Реклама

Інцидент стався уночі, 29 жовтня. Шахраї почали знімати гроші з картки українки – 800 разів зняли по 24,99 грн.

"Жодного разу, за всі 800 транзакцій, мені не надійшло повідомлення, що у мене знімають гроші. Хоча, якщо ти в магазині або в аптеці розраховуєшся карткою і сума більше 1000 грн, у ту ж мить же приходить код підтвердження (чи ви зняли таку суму?) . Але, мабуть, 20 тис. грн, це не дивно", – пише обурена жінка.

Наступного ранку жінка випадково зайшла в додаток Приват24 і помітила пропажу. Вона одразу ж заблокувала свою картку, інакше, за її словами, з картки шахраї зняли б ще 51 тисячу гривень – із низ 48 тисяч кредитних коштів.

Реклама

Незважаючи на те, що жінка перебуває в іншій країні, вона зателефонувала до служби підтримки банку та розповіла про ситуацію. Вона поспілкувалася з трьома операторами – перший пояснив, що назвати дії зловмисників шахрайськими та повернути гроші неможливо, оскільки знімали по 24,99. А шахрайством можуть визнати транзакції понад 150 грн. Другий оператор порадив написати заяву в поліцію, незалежно від країни, де знаходиться клієнтка.

"Третій оператор Іван, на 6 хв. пішов дізнатися, що робити і в мене пішли всі гроші з телефону, тому що я в роумінгу (хоча передзвонював ПриватБанк). Результат – той же. На моє запитання, як це при добовому ліміті у 1000 грн., я "розплатилася за послуги" 20 тис. грн, мені так нічого і не відповіли", – написала жінка.

/ Фото: скріншот

Реклама

Що кажуть у банку?

У ПриватБанку пояснили, що заперечення списань за фактом шахрайства може бути здійснене після подання заявок на захищені канали підтримки банку згідно з правилами міжнародних систем.

"Оплати здійснюються при коректному введенні платіжних даних картки на сайті, які мають бути відомі лише її власнику. При цьому надається згода на подальші списання з картки без додаткового підтвердження. Такий спосіб оплати не суперечить правилам платіжних систем", – написав у коментарях під відгуком представник банку.

Українці порадили згадати, чи не мав хтось доступу до її картки. Адже ці треті особи могли отримати з необережності.

"Ми завжди гарантуємо збереження ваших коштів, але і ви повинні дбати про безпеку своїх грошей", – пояснили у банку.

/ Фото: скріншот

Як працюватимуть банки у "червоній зоні"

З 21 жовтня в Україні почали діяти нові карантинні обмеження на перевезення та роботу деяких установ у "червоних зонах" карантину.

Представник ПриватБанку повідомив "Сегодня" у коментарі, що для фінансових установ правила не змінювалися. Тому для відвідування відділення чи каси довідка про вакцинацію чи негативний ПЛР-тест не потрібні.

В Ощадбанку розповіли, що всі відділення у "червоних зонах" працюють у штатному режимі і поки що змін у роботі не очікується.

Раніше ми писали, що ПриватБанк майже наздогнав свій минулорічний прибуток та за перші дев'ять місяців 2021 року заробив 21,2 млрд грн.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.1

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

30.1

Спецвипуск
Монетний двір України
У сховище!
Цінова політика
А що з цінами у листопаді?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Опитування
Порийся в скарбничці
За одну монету готові платити десятки тис. грн!
Що терміново шукати?
Чорне золото
Підземні мільярди
Прибуток вражає!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Бізнес-економіка
Що змінить карантин?
Мільярди
Найдорожчий бізнес у світі
Apple – $612,00 млрд
Facebook – $226,74 млрд
McDonald's – $154,92 млрд
Nike – $83,7 млрд
Tesla – $42,6 млрд
Дивись карту супер-компаній
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Цікаво!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,30
18,60
33,18
32,88
31,69
18,85
34,18
31,75
29,95
18,24
35,99
33,40
31,89
18,97
35,99
33,40
31,89
18,98
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,66
36,97
33,25
34,97
18,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти