Пока звонила в банк, потратила все деньги. Почему в ПриватБанке не могут помочь жертве мошенников

Мошенники опустошили карту украинки – сняли 800 раз по 24,99 грн

Украинке посоветовали вспомнить, не было ли у кого-то доступа к ее карточке / Фото: Коллаж: Сегодня

Мошенники украли с карты клиентки ПриватБанка 20 500 гривен – для этого они провели 800 транзакций.

Об этом украинка Марина Румянцева написала на сайте Минфина.

Реклама

Инцидент произошел ночью, 29 октября. Мошенники начали снимать деньги с карты украинки – 800 раз сняли по 24,99 грн.

"Ни разу, за все 800 транзакций, мне не пришло сообщение что у меня снимают деньги. Хотя, если ты в магазине или в аптеке рассчитываешься картой и сумма больше 1000 грн, тут же приходит код подтверждения (действительно ли вы сняли такую сумму?). Но, видимо, 20 тыс. грн, это не удивительно", – пишет возмущенная женщина.

На следующее утро, женщина случайно зашла в приложение Приват24 и заметила пропажу. Она сразу же заблокировала свою карту, иначе, по ее словам, с карты мошенники сняли бы еще 51 тысячу гривен – из низ 48 тысяч кредитных средств.

Реклама

Несмотря на то, что женщина находится в другой стране, она позвонила в службу поддержки банка и рассказала о ситуации. Она пообщалась с тремя операторами – первый обьяснил, что назвать действия злоумышленников мошенническими и вернуть деньги невозможно, поскольку снимали по 24,99. А мошенничеством могут признать транзакции больше 150 грн. Второй оператор посоветовал написать заявление в полицию, не зависимо от страны, где находится клиентка.

"Третий оператор Иван, на 6 мин. пошёл узнать, что делать и у меня ушли всё деньги с телефона, т.к. я в роуминге (хотя перезванивал ПриватБанк). Результат — тот же. На мой вопрос, как это при суточном лимите в 1000 грн., я "расплатилась за услуги" 20 тыс. грн, мне так ничего и не ответили", - написала женщина.

/ Фото: скриншот

Реклама

Что говорят в банке?

В ПриватБанке объяснили, что оспаривание списаний по факту мошенничества может быть осуществлено после подачи заявок на защищенные каналы поддержки банка согласно правилам международных систем.

"Оплаты производятся при корректном вводе платежных данных карты на сайте, которые должны быть известны только ее владельцу. При этом дается согласие на последующие списания с карты без дополнительного подтверждения. Такой способ оплаты не противоречит правилам платежных систем", – написал в комментарях пож отзывом представитель банка.

Украинке посоветовали вспомнить, не было ли у кого-то доступа к ее карточке. Ведь данные третьи лица могли получить по неосторожности.

"Мы всегда гарантируем сохранность ваших средств, но и вы должны заботиться о безопасности своих денег", – объяснили в банке.

/ Фото: скриншот

Как будут работать банки в красной зоне

С 21 октября в Украине начали действовать новые карантинные ограничения на перевозку и работу некоторых учреждений в красных зонах карантина.

Представитель ПриватБанка сообщил "Сегодня" в комментарии что, для финансовых учреждений правила не менялись. Поэтому для посещения отделения или кассы справка о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест не нужны.

В Ощадбанке рассказали, что все отделения в красных зонах работают в штатном режиме и пока изменений в работе не ожидается.

Ранее мы писали, что ПриватБанк почти догнал свою прошлогоднюю прибыль и за первые девять месяцев 2021 года заработал 21,2 млрд грн.