PayPal, Wise та Revolut послабили умови — що змінилося для українців

Перелік пільг доволі великий, стосується він не лише скасування комісій чи зняття лімітів

Платіжні системи світу послабили умови для українців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Міжнародні електронні платіжні системи зробили низку послаблень для українців. Скасування комісій при переказі, зняття лімітів та плати за реєстрацію — це далеко не повний перелік пільг.

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Конкретно зупинимось ми на трьох основних: PayPal, Wise та Revolut.

PayPal

В середині березня компанія заявила про розширення своїх послуг для українців, що дозволить їм надсилати та отримувати гроші на свої рахунки. Наші співгромадяни зможуть переказувати гроші зі своїх рахунків PayPal на кредитні та дебетові картки, а також на зовнішні банківські рахунки, прив'язавши відповідну дебетову або кредитну картку Visa або Mastercard.

Кошти, переведені з рахунку PayPal на прив'язану дебетову або кредитну картку, будуть доступні в місцевій валюті картки. Українські користувачі зможуть відправляти та отримувати євро, долари США, канадські долари та британські фунти стерлінгів.

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Серед інших послаблень:

компанія відмовилась від комісій у рамках надання гуманітарної допомоги. Згідно з пресрелізом PayPal, українці зможуть надсилати та отримувати P2P платежі через PayPal або Xoom (глобальна платформа грошових переказів компанії) і компанія не стягуватиме свої звичайні комісії з жодної зі сторін транзакції. Таке розширення послуг діятиме до кінця червня;

PayPal продовжує підтримувати гуманітарну допомогу Україні — клієнти платформи вже пожертвували на ці цілі понад 250 млн дол;

PayPal запустив кампанію Support Ukraine Relief, яка допомагає зібрати кошти для України через значний список організацій.

Wise

Wise змінила спосіб розрахунку обмінного курсу та додала, що перекази у гривні будуть дешевшими. Це вдалося зробити завдяки одному з партнерів Wise, який відмовився від деяких комісій, які раніше стягувалися з компанії.

Економія вийшла суттєва: при відправленні 1 тис євро тепер потрібно платити 6,23 євро замість 16,98, що стягувалися раніше.

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Wise також працює над підвищенням лімітів грошових переказів в Україну. Першого тижня березня їм вдалося це зробити: ліміти було підвищено до 100 тис. фунтів стерлінгів, "щоб люди могли ефективніше підтримувати друзів та сім'ю в Україні".

Компанія також заявила, що хоче стимулювати своїх клієнтів робити пожертвування на благодійність для України, зокрема, відмовившись від усіх зборів та комісій для тих, хто переказує гроші на рахунки визначених компанією організацій. У цьому списку опинилися:

Український Червоний Хрест;

фонд "Врятуємо дітей";

CARE, УВКБ ООН.

Сама компанія зробила перші пожертвування УВКБ ООН на суму 100 тис. фунтів стерлінгів.

Revolut

Через два дні після початку війни компанія скасувала комісію за грошові перекази на українські рахунки, комісію за конвертацію при переказах на рахунки в Україні та заявила про підтримку переказів на 25+ валют для України. Все це діятиме до 28 березня.

З огляду на кількість українських біженців компанія запропонувала рішення і для них.

"Щоб забезпечити особам, переміщеним внаслідок вторгнення, швидкий та легкий доступ до своїх грошей, ми спростили багато вимог, необхідних для створення облікового запису, а також відмовилися від низки комісій за обмін валюти та поповнення рахунку", — повідомила компанія.

Серед інших послаблень:

українці за кордоном зможуть отримати доступ до своїх грошей, зв'язавши додаток зі своїм українським банківським рахунком. В Європейській економічній зоні та в Україні картку Revolut можна використовувати для відправлення та отримання грошових переказів (включно з P2P) та обміну валюти з лімітом 1500 євро на день;

компанія максимально спростила процес реєстрації та перевірки, однак, за її словами, зробила все, щоб усі нормативні вимоги було дотримано. Revolut також відмовився від деяких комісій за переказ.

Нові правила НБУ

У понеділок 21 березня Нацбанк вніс зміни до власних валютних обмежень для клієнтів українських банків.

Нові правила НБУ, які стосуються валютного ринку:

курс долара залишається фіксованим на рівні 24 лютого 2022 року;

ліміт на зняття готівкової інвалюти в Україні збільшено із 30 тис. грн до 100 тис. грн на день;

такий самий ліміт 100 тис. грн на день діятиме і для зняття готівки за кордоном;

ліміт на зняття готівкової гривні в Україні на суму до 100 тис. грн на день не змінюється;

запроваджено обмеження на зняття валюти із гривневих рахунків за кордоном 100 тис. грн на місяць;

розрахунки гривневими картками за кордоном за товари та послуги провадиться без обмежень;

перекази грошей за кордон на рахунки фізосіб за реквізитами платіжних карток обмежені сумою 100 тис. грн на місяць;

операції quasi cash (електронні гаманці тощо) обмежені сумою 100 тис. грн на місяць.

Як пояснює економіст Ерік Найман, такі обмеження введено у зв'язку з тим, що цими каналами здійснювався значний відтік валюти з України за низьким курсом.

Раніше ми писали про те, що робити з грошима під час війни, а також розповідали, де і за скільки українці купують алкоголь під час війни.