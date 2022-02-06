Ще один "сюрприз" від долара? Що чекає українців найближчим часом

Експерт пояснив, які фактори вплинуть на курс наступного тижня

Українці скуповують валюту / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Тиждень гривня завершила зміцненням щодо долара США. На ринку навіть з'являвся НБУ з валютними інтервенціями на купівлю. У п'ятницю регулятор придбав близько 50 млн доларів, а в четвер на міжбанк виходили державні Укргазбанк та Укрексімбанк з купівлею іноземних валют.

Як розповів "Сьогодні" аналітик Roboforex Андрій Гойлов, у вівторок, 9 лютого, Мінфін України проведе аукціон з розміщення ОВДП. Ринку будуть запропоновані держоблігації 6 випусків у гривні зі строками погашення 3, 12, 18, 24, 36 та 60 місяців, а також зі строком 24 місяці – у доларах США.

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"Якщо Кабмін не підвищить ставки за цими паперами, то розміщення буде таким же провальним, як і на тижні, що минає", – говорить Андрій Гойлов.

Нерезиденти з початку року зменшили свої вкладення у цей актив на 13,58 млрд грн – до 79,07 млрд. Це рекорд із березня 2020 року. Позичати за нижчими ставками інвестори не готові й виводять свої кошти в материнські юрисдикції.

За даними НБУ, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України минулого року становив 2,1 млрд доларів США на тлі профіциту в 5,3 млрд доларів у 2020 році. Основними причинами такої ситуації стали: зростання цін на імпорт та збільшення обсягів вивезення капіталу.

Андрій Гойлов припускає, що наступного тижня гривня до долара США досягне позначки 28,15. Єдина європейська валюта з високою ймовірністю ослабне до рівня 31,85.

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За даними рейтингу на основі "індексу Біг-Маку" видання The Economist, долар в Україні "має" коштувати близько 12 грн, а українська валюта недооцінена на 58,1%.

До речі, долар, який здивував українців на стику січня та лютого своїм стрімким зльотом, тепер поступово "здувається". Детальніше читайте у нашому матеріалі.