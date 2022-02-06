Очередной "сюрприз" от доллара? Что ждет украинцев в ближайшее время

Эксперт объяснил, какие факторы повлияют на курс на предстоящей неделе

Украинцы скупают валюту / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Неделю гривня завершила укреплением относительно доллара США. На рынке даже появлялся НБУ с валютными интервенциями на покупку. В пятницу регулятор приобрел около 50 млн долларов, а в четверг на межбанк выходили государственные Укргазбанк и Укрэксимбанк с покупкой иностранных валют.

Как рассказал "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов, во вторник, 9 февраля, Минфин Украины проведет аукцион по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены гособлигации 6 выпусков в гривне со сроками погашения 3, 12, 18, 24, 36 и 60 месяцев, а также со сроком 24 месяца – в долларах США.

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"Если Кабмин не повысит ставки по этим бумагам, то размещение будет таким же провальным, как и на уходящей неделе", – говорит Андрей Гойлов.

Нерезиденты с начала года сократили свои вложения в этот актив на 13,58 млрд грн – до 79,07 млрд. Это рекорд с марта 2020 года. Давать в долг по более низким ставкам инвесторы не готовы и выводят свои средства в материнские юрисдикции.

По данным НБУ, дефицит текущего счета платежного баланса Украины в прошлом году составил 2,1 млрд долларов США на фоне профицита в 5,3 млрд долларов в 2020 году. Основными причинами такой ситуации стали рост цен на импорт и увеличение объемов вывоза капитала.

Андрей Гойлов предполагает, что на предстоящей неделе гривня к доллару США достигнет отметки 28,15. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности ослабнет к уровню 31,85.

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Согласно рейтингу на основе "индекса Биг-Мака" издания The Economist, доллар в Украине "должен" стоить около 12 грн, а украинская валюта недооценена на 58,1%.

К слову, доллар, удививший украинцев на стыке января и февраля своим стремительным взлетом, теперь постепенно "сдувается". Подробнее читайте в нашем материале.