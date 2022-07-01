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Деяким українцям не приходить пенсія – коли чекати гроші

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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1 липня, 10:59
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Розповідаємо, куди потрібно звертатись за вирішенням проблеми
Пенсійний фонд не нарахував виплату за червень
Пенсійний фонд не нарахував виплату за червень / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Українська пенсіонерка поскаржилась у Пенсійний фонд, що їй так і не прийшла виплата за червень.

Про це жінка написала у коментарях на сторінці ПФУ у Facebook.

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"За червень пошта не перерахувала пенсію. Чи будуть у липні виплати і за червень і за липень? Чи червень треба буде виривати у пенсійному зубами?", – йдеться у пості.

Пенсійний фонд відреагував на скаргу і відповів обуреній пенсіонерці, що завершив фінансування виплат пенсій червня, відповідно до графіку.

За даними ПФУ, неотримані кошти за поточний місяць буде включено до виплатних документів наступного виплатного періоду.

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Однак чому так вийшло, потрібно з’ясувати, тож жінку попросили звернутись до контакт-центру "Укрпошти", яка і мала доставити пенсію.

Пенсії в липні

У зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму, в Україні у другий місяць літа заплановано масштабний перерахунок пенсій.

Він торкнеться багатьох пенсіонерів, зокрема мінімальна пенсія збільшиться на 93 грн. до 2027 грн, а мінімалка шахтаря збільшиться на 279 грн. до 6081 грн.

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Максимальна пенсія для українців зросте на 930 грн. 20271 грн. Також зросте мінімальна пенсія за втратою годувальника в сім'ях військовослужбовців на 186 грн. до 4054 грн.

Які ще категорії пенсіонерів чекають підвищення, читайте в матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, якими способами можна отримувати пенсію і розповідали, хто і за що може втратити пенсію під час війни.

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