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Пенсії можна отримати кількома способами: як обрати онлайн

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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29 червня, 06:45
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Розповідаємо, як за допомогою порталу в інтернеті змінити спосіб отримання пенсії
Як змінити спосіб отримання пенсії онлайн
Як змінити спосіб отримання пенсії онлайн / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Пенсіонери можуть отримувати свої виплати кількома способами. Зокрема, через відділення "Укрпошти" або через банк. І змінити спосіб отримання пенсії можна також кількома способами.

У Пенсійному фонді України розповіли, як це зробити онлайн.

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Потрібен кваліфікований електронний підпис

Кожен пенсіонер може змінити і спосіб отримання пенсії (пошта чи банк), і сам банк. Спеціальну заяву можна подати у відділення Пенсійного фонду, а також онлайн. Це доступно на вебпорталі електронних послуг portal.pfu.gov.ua.

Після того, як ви зайшли на портал, потрібно зробити такі кроки:

  • зайти до особистого кабінету за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
  • у розділі "Щодо пенсійного забезпечення" обрати підрозділ "Внесення змін до пенсійної справи";
  • обрати вкладку "Заява на зміну способу виплати пенсії", заповнити усі обов'язкові поля та прикріпити скан-копії деяких документів.

Зокрема, прикріпляти потрібно копію паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та реквізитів, наданих банком (у разі обрання виплати через банк).

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В кінці заяву разом зі скан-копіями документів треба підписати за допомогою КЕП та надіслати до Пенсійного фонду України.

З 1 липня в українців зміняться суми пенсійних виплат

Раніше ми розповідали, що нове підвищення пенсій обґрунтоване зростанням прожиткового мінімуму і стосується майже усіх категорій пенсіонерів. Так, після індексації мінімальна пенсія зросте до 2027 грн.

"Будуть підвищені мінімальні пенсії для інвалідів війни. Розмір підвищення становитиме 600 грн. Буде підвищено надбавки за стаж понад норму, буде підвищено пенсійні виплати учасникам війни та ветеранам праці на 80-100 грн", – розповіла раніше голова Мінсоцполітики Марина Лазебна.

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Крім того, сума максимальної пенсії зміниться з 19 340 до 20 270 грн (підвищення становитиме 930 грн).

"Сьогодні" писали і про те, хто може втратити пенсію під час війни, та що потрібно робити, аби отримати посвідчення після призначення пенсії.

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