НБУ розрахував новий курс: що буде з доларом 10 грудня

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 10 грудня

Долар подешевшав на 8 копійок / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на п'ятницю, 10 грудня:

9.12 10.12 Зміна 1 долар США 27,21 грн 27,10 грн -0,09 1 євро 30,76 грн 30,68 грн -0,08

Порівняно з курсом НБУ на четвер, 9 грудня, долар подешевшав на 9 копійок, а євро – на 8 копійок.

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Що буде із курсом?

До кінця 2022 року курсу долара в Україні може злетіти до 29,9 грн, чого не траплялося з 2015 року.

Як йдеться у консенсус-прогнозі Міністерства економіки України, долар на протязі наступного року коштуватиме на рівні 28 грн.

Курс може бути:

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згідно з позитивним сценарієм, мінімальний курс може становити 26 грн до кінця 2022, а середній за рік – 26,5 грн;

негативний сценарій передбачає, що долар може підскочити до 29,9 грн. до кінця року, а середній становитиме 29 грн;

середнє значення на 2022 рік становить 27,8 грн в середньому за рік та 28,1 грн до кінця року.

Раніше ми писали, що буде з курсом валют у грудні і як девальвацію гривні пояснюють у Нацбанку.

Нагадаємо, що за словами президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, гривневі депозити вигідніші від валютних заначок тому пропонує поступово диверсифікувати заощадження, переводити частину їх у валюту.