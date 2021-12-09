Долар стрімко знижується – офіційний курс НБУ

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 9 грудня

Курс долара став нижчим на 11 копійок / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на четвер, 9 грудня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 27,22 грн;

1 євро – 30,77 грн;

1 злотий – 6,69 грн;

10 російських рублів – 3,69 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем курс долара став нижчим на 11 копійок, а євро зріс на 4 копійки. Курс злотого не змінився, а російський рубль зріс на 2 копійки.

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Курс валют на міжбанку

8 грудня долар впав на 9 копійок у купівлі та продажу. До завершення торгів він коштував 27,16/27,18 грн (купівля/продаж).

Євро ж упав на 6 копійок. До закриття міжбанку він торгувався на рівні 30,7/30,72 грн (купівля/продаж).

Раніше ми повідомляли, що до кінця 2022 року курс долара в Україні може злетіти до 29,9 грн, чого не траплялося з 2015 року. А позитивний прогноз свідчить, що долар протягом наступного року коштуватиме на рівні 28 грн.

"Сьогодні" також писали, що буде з курсом валют у грудні і як девальвацію гривні пояснюють у Нацбанку.