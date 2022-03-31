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Готівковий долар знову росте – до чого готуватися українцям

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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31 березня, 18:06
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Експерт розповів, які процеси переживає українська економіка і як це вплине на курс долара
Курс долара та євро пришвидшив зростання
Курс долара та євро пришвидшив зростання / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Офіційний курс долара в Україні було заморожено станом на 24 лютого, коли РФ розпочала повномасштабну війну проти нашої країни.

З того часу всі фінансові операції призупинені, і економіка змінила свою роботу. Аналітик Roboforex Андрій Гойлов розповідає, що відбувається на валютному ринку в Україні та як це впливає на готівковий курс долара.

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Експерт розповідає, що минулого тижня знову розпочався експорт української кукурудзи через західний кордон.

На думку Мінтрансу, у такий спосіб можна буде постачати до 600 тис. тонн продукції споживачам на зовнішніх ринках, а робота з перебудови логістичних ланцюжків поставок буде продовжено.

Минулого року обсяг експорту зернових становив 12,35 млрд. доларів США (22% припало на кукурудзу). Ця товарна група входить до ТОП-3 зовнішньої торгівлі України, наголошує експерт.

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У вівторок відбувся аукціон Мінфіну України з розміщення "військових" ОВДП, нагадав Гойлов.

"Ринку було запропоновано держоблігації у гривнях із термінами обігу у 6, 12 та 36 місяців. До держбюджету було залучено 3,33 млрд грн. Більшість (78,79%) цих коштів приніс продаж "довгих" паперів", – зазначає аналітик.

Всього з початку березня до скарбниці надійшло майже 30 млрд грн від розміщень "військових" облігацій. Ринок ОВДП "оживає", що є позитивний сигнал.

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Курс єврооблігацій України зі строком погашення у 2022 році опускався до позначки у 34,5% від номінальної вартості до найбільш критичного моменту бойових дій. На даний момент цей показник піднявся до рівня 62,0%, розповідає Гойлов.

"Курс єврооблігацій України зі строком погашення у 2033 році досяг позначки 43,0%. Кабмін заявив, що, як і раніше, має намір погашати та обслуговувати ці папери, щоб зберегти право доступу до міжнародного боргового ринку".

На готівковому валютному ринку євро та долар США відновили зростання щодо гривні.

Аналітик вважає, що це пов'язано з посиленням попиту з боку населення (конвертація заощаджень) та обмеженим надходженням іноземних валют Цей процес посилюється "прихованою" емісією гривні, що призведе до прискорення інфляції восени цього року.

Курс рубля у РФ

Раніше ми з експертом, президентом Українського аналітичного центру Олександром Охріменком розбиралися, чому в Росії різко зміцнився курс рубля.

За словами експерта, таке явища – слідство "драконівських" методів російського Центробанку, який по суті грабує бізнес, забираючи майже всю валютну виручку та населення, яке отримає інфляцію та величезні ціни.

Тобто той штучний курс рубля в РФ, який ми бачимо, лише посилить становище простих росіян.

"Сьогодні" також писали, який курс долара встановили українські банки і розповідали, що відбувається зі золотим та євро.

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