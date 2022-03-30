Долар тримають як у СРСР: чому низький курс у рази погіршить життя росіян

Разом з експертом розповідаємо, як Центробанку вдається штучно стримувати курс рубля

Як Росія обкрадає своїх громадян курсом рубля / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

В Росії вже котрий день поспіль хизуються зниженням курсу долару, який значно впав відносно рубля на біржі та у розрахунках Центробанку.

За даними фінансового майданчику Investing.com, 30 березня курс рубля на біржі коливається на рівні 84 руб/долл, що є досить непоганим, після стрибка до 125 руб.

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Цього ж дня пішов униз і так званий "народний курс" долара на Aliexpress, за яким розраховують товари на популярній китайській торговій платформі. Наразі він становить 109,38 рублів за долар.

Центробанк також встановив не захмарний курс, лише 86,3 рубля, однак чи варто радіти громадянам країни-агресора, "Сьогодні" розбирались з експертом.

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Як РФ втримує курс?

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко розповідає, що простим росіянам радіти такому курсу зарано.

Центробанк фактично "зажав" курс долара в країні завдяки драконівським методам.

"Набіуліна (голова ЦБ) заборонила банкам взагалі міняти рублі на долари, мало того, за незаконний обмін – п’ять років. Фактично вона зупинила валютний обіг на території Росії", – зазначає аналітик.

Звісно в Росії є "сірі" обмінники, але курс там далеко не 85 і навіть не 90, Охріменко каже, що там росіяни можуть придбати долар аж по 200 рублів під страхом опинитися у в’язниці.

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Крім того, російські експортери вимушені продавати 80% своєї валютної виручки державі, тобто фактично міняти її на рублі за вкрай невигідним для них курсом.

Натомість віддавати валютні кредити держава змушує їх по курсу близько 135 руб/дол, тим самим грабуючи виробників.

Вся ця різниця згодом буде включена в остаточну ціну товару і опиниться у чеку простих росіян.

"Курс Центробанк Росії за допомогою таких драконівських методів зажав, але валютний ринок фактично не працює. Крім того, зупинили майже усі перерахування валюти за кордон, навіть якщо це гроші за лікування. Це як в Радянському Союзі – курс 60 копійок, але валюту ти не купиш", – пояснює експерт.

Інфляція

Така ситуація не може не відбитись на інфляційних процесах. За словами Охріменка, навіть Медведєв визнав, що Росія занурюється в глобальну інфляцію.

Якщо взяти розрахунки Росстату щодо інфляції за тиждень і перевести їх в річний вимір, вийде 100-120%, каже аналітик.

"Інфляція за тиждень зростає мінімум на 3-4%, це дуже багато. Звичайно, вони пояснюють це тим, що це тимчасово. Однак люди вже більше відчувають проблему із цінами і стоять в черзі не за доларом", – зазначив президент Українського аналітичного центру.

Влада буквально обкрадає експортерів за рахунок цього штучного курсу і заробляє на цьому, тож від низького курсу виграє лише владний аппарат Росії.

Ціни пішли у вільне плавання

Великі мережі супермаркетів в Росії, зокрема Auchan, О'Кей, Атак, відмовились стримувати ціни на соціально важливі продукти.

Раніше максимальна торгова націнка на них не становила більше 5%, а тепер ціни відправляться у вільне плавання, у перелік попадають хлібобулочні вироби, картопля, буряк, капуста та інші.

"Сьогодні" також писали, які санкції б'ють по росіянах найсильніше, і розповідали, що чекає на курс рубля дуже скоро.