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СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Наличный доллар снова растет – к чему готовиться украинцам

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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31 марта, 18:06
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Эксперт рассказал, какие процессы переживает украинская экономика и как это отразится на курсе доллара
Курс доллара и евро усилил рост
Курс доллара и евро усилил рост / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Официальный курс доллара в Украине был заморожен по состоянию на 24 февраля, когда РФ начала полномасштабную войну против нашей страны.

С тех пор все финансовые операции приостановлены и экономика изменила свою работу. Аналитик Roboforex Андрей Гойлов рассказывает, что происходит на валютном рынке в Украине и как влияет на наличный курс доллара.

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Эксперт рассказывает, что на прошлой недели снова начался экспорт украинской кукурузы через западную границу.

По мнению Минтранса, таким способом можно будет поставлять до 600 тыс. тонн продукции потребителям на внешних рынках, а абота по перестроению логистических цепочек поставок будет продолжена.

В прошлом году объем экспорта зерновых составил 12,35 млрд долларов США (22% пришлось на кукурузу). Эта товарная группа входит в ТОП-3 внешней торговли Украины, подчеркивает эксперт.

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Во вторник состоялся аукцион Минфина Украины по размещению "военных" ОВГЗ, напомнил Гойлов.

"Рынку были предложены гособлигации в гривнах со сроками обращения в 6, 12 и 36 месяцев. В госбюджет было привлечено 3,33 млрд грн. Большая часть (78,79%) этих средств принесла продажа "длинных" бумаг", – отмечает аналитик.

Всего с начала марта в казну поступило почти 30 млрд грн от размещений "военных" облигаций. Рынок ОВГЗ "оживает", что является позитивным сигналом.

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Курс еврооблигаций Украины со сроком погашения в 2022 году опускался до отметки в 34,5% от номинальной стоимости в наиболее критический момент боевых действий. На данный момент этот показатель поднялся к уровню в 62,0%, рассказывает Гойлов.

"Курс еврооблигаций Украины со сроком погашения в 2033 году достиг отметки в 43,0%. Кабмин заявил, что по-прежнему намерен погашать и обслуживать эти бумаги, чтобы сохранить право доступа к международному долговому рынку".

На наличном валютном рынке евро и доллар США возобновили рост относительно гривны.

Аналитик считает, что это связано с усилением спроса со стороны населения (конвертация сбережений) и ограниченным поступлением иностранных валют. Данный процесс усугубляется "скрытой" эмиссией гривны, что приведет к ускорению инфляции осенью этого года.

Курс рубля в РФ

Ранее мы с экспертом, президентом Украинского аналитического центра Александром Охрименко разбирались, почему в России резко укрепился курс рубля.

По словам эксперта, такое явления – следствие "драконовских" методов российского Центробанка, который по сути грабит бизнес, забирая почти всю валютную выручку и населения, которое получит инфляцию и огромные цены.

То есть тот искусственный курс рубля в РФ, который мы видим, только усугубит положение простых россиян.

"Сегодня" также писали, какой курс доллара установили украинские банки и рассказывали, что происходит со злотым и евро.

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