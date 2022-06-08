Нацбанку доведеться "посунути" курс долара – навіщо і на скільки

Розповідаємо, як українській економіці допоможе "розморожування" офіційного курсу валют

НБУ може "посунути" курс долара / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Нацбанк, можливо, "розморозить" фіксований курс долара і з 29,25 грн/дол послабить його до 32-33 грн/дол.

Про це заявив аналітик фінансових ринків Іван Угляниця в коментарі UBR.ua.

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Експерт вважає, що це було б логічним після того, як НБУ підвищив облікову ставку до 25%.

"Думаю, що відсотків на 10-12 посунуть ближче до готівкового курсу. Готівковий зараз 35-36 грн. Якщо на 33 грн поставлять, вже було б непогано. Це зменшило б валютний туризм і тиск на гривню, на золотовалютний резерв Нацбанку і на всякі закупівлі "комодів" (біржові товари. – Ред.) корисних та марних", – вважає Угляниця.

Навіщо це потрібно?

Такий рух офіційного курсу допоміг би перерозподілити економіку, фінансові ресурси та простимулювати громадян не робити гривневі вкладення з метою зберегти свої накопичення, що лише посилює тиск на валюту.

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"Тому що за офіційного курсу 33 грн + 25% за рік це буде під 41, і люди вже рахуватимуть, чи буде через рік під 41%, чи не буде, чи треба, чи не треба переміщатися у валюту. Тим більше, що валюту зараз особливо не можна купити, тільки готівкою чи через товари якось йти у валюту", – каже Угляниця.

Що буде із доларом у червні?

Раніше аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак розповів, що на початку літа можна очікувати невеликого зміцнення гривні.

Цьому сприяють кілька факторів, по-перше, дозвіл з боку НБУ продавати валюту за будь-яким курсом, по-друге. небувале підвищення облікової ставки.

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Орищак вважає, що все це спричинить ще й активізацію діяльності спекулянтів. Також аналітик упевнений, що курс хоч і стабілізується, але зміцнення не обіцяє.

"Сьогодні" раніше писали, що відбувається з американською валютою на чорному ринку, і розповідали, що налякало інвесторів.