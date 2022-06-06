Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку 🔥 Герої Сьогодні 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Червень переверне ринок валют – що буде з курсом долара зовсім скоро

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 червня, 16:42
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Експерт розповів, чого чекати на валютному ринку України найближчого тижня
Курс долара в Україні може зміцнитись
Курс долара в Україні може зміцнитись / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні найближчого тижня, з 6 по 12 червня, курс продажу долара США коливатиметься в рамках 29,35-35 гривень.

Такий прогноз в ексклюзивному коментарі "Сьогодні" дав аналітик компанії Центр біржових технологій Максим Орищак.

Реклама

За його словами, є кілька новин, які дозволять курсу стабілізуватись на початку червня.

По-перше – це дозвіл з боку НБУ продавати валюту за будь-яким курсом. По-друге, відбулося небувале підвищення облікової ставки фінансового регулятора країни – із 10% до 25%.

"При цьому, війна не закінчується і попит на валюту зростати поки що не може через низькі доходи населення. Крім того, коли виходить так, що конвертувати валюту в гривню можна лише за офіційним курсом, що є невигідним для власників валюти, більш активно розвивається система взаємозаліку серед населення", – пояснює експерт.

Що це означає?

Це призведе до того, що найближчими тижнями користуватиметься попитом розвиток комунікації серед приватних "мінял", як це було завжди поблизу ринків у багатьох містах.

Реклама

Курс національної валюти стабілізується, але не обіцяє зміцнення.

Орищак наголошує, що ризик дефолту країни та падіння банківського сектора в наші дні максимально близький.

"Це буде стримувати попит населення на депозити в національній валюті, незважаючи на існування закону про 100% гарантування повернення коштів за вкладами", – каже аналітик.

Що може зробити НБУ?

Вже зараз є дефіцит бюджету країни, зберігається воєнний стан, нові зовнішні кредити надходять нерегулярно.

Реклама

Тому якщо розмірковувати про те, чи зможе НБУ підтримати банки і чи залучать вони більше грошей до системи шляхом підвищення облікової ставки, то зараз це може не спрацювати, попередив Орищак

Але стримати відтік депозитів із банків все-таки вдасться. Статистика по вкладах помірковано оптимістична.

Гривневі кошти фізосіб за квартал зросли на 10,8%. Обсяг термінових гривневих депозитів фізичних осіб зменшився за I квартал на 7,5%.

А ось частка нових короткострокових депозитів терміном до 1 місяця у березні стрімко зросла до 31.8%. Це означає, що можна розраховувати, що люди будуть переводити середньострокові депозити до короткострокових, якщо там відбудеться хоч невелике збільшення ставки прибутковості.

"Сьогодні" раніше писали, що відбувається з доларом на чорному ринку і розповідали, чим налякала інвесторів ситуація у США.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,39 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Грошове питання
Що буде із цінами на продукти?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,91
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
41,99
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
45,68
57,99
41,59
-
50,00
55,00
41,95
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
TОП-5 у Польщі
Найпопулярніші сфери
IT

IT

Логістика

Логістика

Фінанси

Фінанси

Аналітика даних

Аналітика даних

Інтернет-торгівля

Інтернет-торгівля

Які професії затребувані
Ціна питання
Скільки коштує готовий бізнес?
Відповідь
Must Know
Штрафи для водіїв під час війни

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Ціни
Що подорожчало найбільше за рік
1
Овочі Овочі
67,2%
2
Макаронні вироби Макаронні вироби
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукти Фрукти
23,5%
5
Риба Риба
22,1%
6
Хліб Хліб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сир та м'який сир Сир та м'який сир
18,8%
9
М'ясо М'ясо
15,3%
10
Соняшникова олія Соняшникова олія
14,7%
Які продукти стануть рідкістю?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

31391.5

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1909.23

Litecoin (LTC)

65.76

Ripple (XRP)

0.4

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти