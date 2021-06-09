Нацбанк знову обвалив долар і євро: офіційний курс валют

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 10 червня

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Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер, 10 червня:

09.06 10.06 зміна 1 долар США 27,18 грн 27,09 грн - 0,09 1 євро 33,11 грн 33,02 грн - 0,09

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Порівняно зі значеннями 9 червня курс долара впав ще на 9 копійок після зниження на 1 копійку попереднього банківського дня. "Зелений" залишився на мінімумі з 14 липня 2020 року, тобто майже за 11 місяців. За тиждень – з 3 по 10 червня – гривня зміцніла щодо американської валюти на 25 копійок.

Курс євро теж знизився. Євровалюта просіла на 9 копійок після подорожчання на три копійки днем раніше.

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Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – бувло досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

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